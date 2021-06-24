陳其邁砲轟侯友宜 藍營：打對手傷到當副院長時的自己
高雄市長陳其邁昨天砲口對準新北市，痛批疫調不實造害病毒擴散到其他縣市，綠營議員也傾巢而出，批新北市長侯友宜是防疫豬隊友，還說「如果不知道怎麼做拜託不要硬撐，打給陳其邁一起來補破網」。前高雄市新聞局長、國民黨文傳會副主委鄭照新還擊說，陳其邁以為是打擊未來對手，其實是傷到擔任行政院副院長時期的自己，沒有得利。
原以為疫情能一路趨緩了，怎料高雄確診個案昨一口氣多9例，陳其邁在防疫記者會上大動肝火，砲轟新北市恩主公醫院疫調不確實，他語氣激動地說，「高雄市都能查出個案住哪一間病房，為何恩主公醫院當時沒有篩檢、沒有疫調，事後也沒收到新北市任何資料，還是靠高雄自己上網搜尋才知」，痛斥新北疫調輕忽，患者幾度回診已有症狀也毫無警覺性。
恩主公醫院回應指，完全依照疾病管制署規範作業，高雄市衛生局回批「輕忽到令人無法置信，失職又卸責」，新北、高雄隔空交戰。
「高雄市長怪恩主公沒匡列，恩主公說我是照你中央的匡列原則，我們就問一句，這個原則是誰訂定的？」鄭照新說，根據去年4月16日公布的「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎感染管制指引」，匡列原則是「確定病例同病室的其他病人及陪病家屬」，恩主公並未違反規定，這份管制指引在政府網站上至今未有更新，陳市長當時是督導防疫的行政院副院長，陳不怪制定規則的中央，怪罪遵守規定的私立恩主公醫院，更拿部桃群聚後來擴大匡列，試圖上綱怪罪新北市衛生局，其心可議。
鄭照新也說，部桃群聚時期，每天新增案例幾乎在10例以內，自從4月底3+11大開國門，短短兩周病例數就一路激增。高雄指謫恩主公醫院疑似院內感染時間點落在5月底，當時每天新增案例動輒4、500人，雙北醫療體系頻臨崩潰，位於大後方的高雄市政府不思同島一命，反而抨擊新北未精準疫調，「這不是風涼話，甚麼才是風涼話？」
陳其邁建議恩主公院內感染案應回溯自5月22日起重啟疫調，鄭表示，這可以理性討論，但「合作不是甩鍋，求助不能卸責」，這筆帳算來算去，其實就是國門破口導致，「難道病毒會像隕石一樣直接砸在雙北嗎？陳市長為何如此愛護陳部長，一句話也不忍責備呢？」
對於鄭照新等人說法，民進黨市議員林智鴻表示，請侯友宜不要躲在恩主公醫院後面，出來說清楚為何恩主公醫院爆發第一個案例後，沒進行周邊接觸者的匡列並實行清零計畫？如果當初恩主公醫院爆發第一例時，新北市政府就比照部桃、高雄處理串門子群聚案標準，要求封院、全面採檢，並執行清零計畫，也不會有其他接觸者四處移動問題，誰有疏忽已很清楚。
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