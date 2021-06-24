郭台銘貼文謝總統開綠燈！助攻蔡英文提升網路好感度

指揮中心於6月23日宣布，三級警戒延長到7月12日，這場疫情馬拉松尚未看到終點，不少專家學者紛紛表示「大規模施打疫苗，才能達到群體免疫」，但目前無論是從國外採購疫苗，日本、美國捐贈，或者是立陶宛送出預計9月底台的疫苗，數量加起來依舊不足，近期疫苗數量、採購爭議不斷，連帶影響到總統蔡英文的網路聲量與好感度。

2021-06-24 11:37