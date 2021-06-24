郭台銘貼文謝總統開綠燈！助攻蔡英文提升網路好感度
image source：總統府
文/朱涵瑜
指揮中心於6月23日宣布，三級警戒延長到7月12日，這場疫情馬拉松尚未看到終點，不少專家學者紛紛表示「大規模施打疫苗，才能達到群體免疫」，但目前無論是從國外採購疫苗，日本、美國捐贈，或者是立陶宛送出預計9月底台的疫苗，數量加起來依舊不足，近期疫苗數量、採購爭議不斷，連帶影響到總統蔡英文的網路聲量與好感度。
蔡英文網路聲量高峰繞著郭董、疫苗燒
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/25~2021/06/23）統計調查，蔡英文總統近一個月網路聲量最高峰落在5月31日，共有110,377筆，主要是因為國產疫苗炒股爭議，蔡總統臉書釋出影片澄清說明，助攻了這波聲量；聲量第二高為6月18號，話題還是圍著疫苗打轉，當天鴻海集團創辦人郭台銘上午臉書貼文標題直接表示「向總統報告，在台灣疫苗短缺的關鍵時刻，對於蔡總統向媒體表示要『開綠燈』協助永齡基金會向國外取得疫苗，本人感到又有了希望。」文章一出，當天下午蔡英文總統在府內會面台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，開綠燈買疫苗可不可行、如何替郭董開綠燈相關事項，以及到底有哪些派系問題阻礙購買疫苗？幾乎都是一整天的討論焦點。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/05/25~2021/06/23)
蔡英文近一個月網路好感度 前3名皆與疫苗有關
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/25~2021/06/23）分析，疫苗話題不僅讓蔡英文網路聲量大增，在幾個關鍵點上也順勢拉抬網路好感度，近一個月網路好感度最高點就在6月18日，當天除了郭台銘臉書貼文，蔡英文也和郭台銘、劉德音會面，讓「開綠燈採購疫苗」話題熱度升溫炒熱；好感度第二高則是6月6日，蔡英文會見美國參議員，帶來致贈疫苗的好消息，同時總統也表示「全民打疫苗都免費，強調輪到你，就去打，就能為防疫做出貢獻。」接下來第三名則是6月19日，美國致贈的疫苗班機起飛，駐美大使蕭美琴親自見證，網友們一片讚聲。值得關注的是，雖然陳時中每天開記者會回答疫苗採購問題，但對於能否買到疫苗、國外捐贈疫苗相關事宜，一般民眾和網友們大部分都會把功與過歸在蔡英文身上。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/05/25~2021/06/23)
「郭董、疫苗、開綠燈」 蔡英文榮登網路熱關鍵字
大眾關心疫苗議題，同時也反映在近日蔡英文的網路熱門關鍵字，從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/17~2021/06/23）統計可以看出，疫苗、郭台銘、綠燈、捐贈、BNT等等都上榜，另外立陶宛、賈永婕也都包括在內。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/06/17~2021/06/23)
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月25日至2021年06月23日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔡英文』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
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