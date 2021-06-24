葉元之：陳其邁甩鍋打侯友宜 若是綠營縣市會指責嗎？

高雄市長陳其邁昨日在記者會劍指新北市，認為三峽恩主公醫院的疏失造成高雄發生家族感染，直呼離譜。新北議員葉元之質疑，恩主公當初照中央指引匡列，這指引就是去年陳其邁在擔任行政院副院長所頒布，打臉自己，換作是桃園、新竹等綠營首長，陳還會指責嗎？

新北市議員葉元之表示，恩主公起初依照指引匡列，應是「嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引」，這個指引是去年1月訂定，當時行政院副院長就是陳其邁，陳其邁不會不知道。

大動作砲轟新北，葉元之認為，這就是造謠抹黑，一方面藉由打擊侯友宜，墊高自己，搶六都防疫領頭羊；另一方面，把確診數甩鍋新北，營造高雄防疫好棒棒的假象。

葉元之還說，有高雄市議員不懂新北狀況就助拳打侯，當時新北確診者爆增，醫護人力不足，還有通報程序塞車的問題，所以送醫或匡列確實有延遲，但現在醫療能量已擴充，此時去扯5月的事，就是為了政治鬥爭而已，對防疫有何幫助。

葉元之指出，陳其邁甩鍋不是第一次，11日周末台塑麥寮廠有許多員工返回高雄，結果1位員工確診，陳其邁竟然要求台塑隔天晚上把已返高雄的142位員工都載回雲林，意思就是若有確診，不要算在高雄頭上。

葉元之表示，若現在疫情大爆發的不是雙北，而是民進黨執政的桃園跟新竹，陳其邁跟他的「豬隊友」們，還會這樣氣急敗壞出來指責嗎？請陳其邁，拿出你做過行政院副院長的高度，與其噴口水，不如多花時間協助全台防疫，做個能團結台灣的直轄市市長。