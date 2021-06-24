中央把防疫當打柯秀 游淑慧：連我這柯黑都覺得夠了！

昨天清晨衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲一起視察北農，台北市議員游淑慧在臉書指出，中央官員把防疫當打柯的作秀，但連她這個市府認定的柯黑議員，也覺得真是夠了，別再趁疫情來做秀了，官員變藝人，有秀蹭、有功搶、有錯哭，「九字為官真經」。

游淑慧說，這次北農爆發40至50人的群聚感染事件，北農的頂頭上司是誰？北農是總經理制，目前總經理翁震炘就是農委會指派，是陳吉仲的愛將。而北農的股份結構，北市和農委會也只是一樣多，那麼北農真正的老闆是誰？

游淑慧說，對於北農、花卉這些農產運銷公司來說，依法都受農委會監督管理。舉一個例子，之前內湖的台北花卉公司爆出有員工陸續確診。公司員工跟她陳情，公司希望休市幾天來應變疫情，但休市請求上報農委會後，卻被駁回。

游淑慧指出，農委會給了一個很瞎的理由「因為中南部有花農要送花來」。花卉公司員工苦笑說，疫情期間根本沒人要買花了，硬為了花農送花，而讓有疫情的花卉公司繼續營業，這不是玩命嗎。

游淑慧表示，回到北農案例，從五月到現在，北農陸續傳出有人確診，陳吉仲的愛將翁總經理都沒有上報農委會嗎？那他又做了什麼？陳吉仲和陳時中早幹什麼去。

而且，現在北市疫情稍微趨緩，卻不幸傳出北農群聚，這時雙陳連袂視察北農是作秀？是見獵心喜?還是為了來負責？北農疫情破口，最先該負責的就是總經理，所以總經理該負責下台了，也請農委會放手北農。「防疫當頭，我們的對手是病毒而不是政敵。不要再上演我甩鍋給你，你趁機作秀打壓我。」