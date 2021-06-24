慈濟捐疫苗恐造成困擾？李貴敏：什麼困擾比人命重要

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

政府採購新冠疫苗牛步，包含鴻海、佛光山、慈濟等民間單位爭相表態願採購疫苗捐贈國人接種。但中央流行疫情指揮中心卻稱，民間採購疫苗以鴻海、台積電為主，太多企業申購恐引發困擾。國民黨立委李貴敏質疑，什麼困擾比人命重要？

李貴敏表示，疫情爆發，國人飽受疫苗短缺之苦，為解決民進黨政府疫苗政策破產爛攤子，鴻海、佛光山、慈濟等企業及民間機構紛紛表態協助疫苗採購、以解燃眉之急，但只看到政府繼續怠惰拖延；即便已束手無策，也不讓民間順利接手。

李貴敏說，之前鴻海要捐疫苗政府就一拖再拖，如今慈濟跟進也要捐，衛福部長陳時中不感謝，還說恐引發困擾？台灣疫苗沒嚴重短缺？疫苗施打率不是全球倒數？何以挑起人命與「逆時鐘」拔河？專制的以百姓為芻狗，會不會太惡劣？

李貴敏指出，從經濟實體上來講，我國是已開發國家；但從防疫、施打疫苗來講，卻是國際末段班，現今國際社會除落後國家外，沒有任何民主國家對疫苗風險不予專業評估或考量，更不會拿人民當白老鼠或拿人民的生命開玩笑。

李貴敏批評，因蔡政府無知、無能、怠惰懶散導致疫情失控，但到了這個關頭還不准民間自力救濟，購買世界衛生組織（WHO）認可疫苗，讓國人安心的疫苗盡量來台，明明一路依賴外人捐贈，為何竟把民間捐贈往外推或棄之如敝屣？

李貴敏揶揄，民進黨對疫苗達標的規劃是什麼？人民沒有資格知道？

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