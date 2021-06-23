六都首長防疫表現侯第一、柯第二 沈政男：柯最大贏家

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，對於六都首長防疫表現，新北市長侯友宜以45.5%的支持度居於第一，台北市長柯文哲的36.7%，則為第二；衛福部草屯療養院醫師沈政男指出，為什麼要一直打柯踢侯？就因為擔心2022與2024嘛！他直言，防疫不只是作戰，其實也是選戰的前哨戰。

台灣民意基金會最新民調，關於疫情期間台灣人對六都市長防疫表現的評價，在二十歲以上台灣人眼中，45.5%覺得新北市長侯友宜表現較好，36.7%覺得台北市長柯文哲表現較好，27.8%覺得高雄市長陳其邁表現較好，18.1%覺得台中市長盧秀燕表現較好， 8.9%覺得桃園市長鄭文燦表現較好，8.6%覺得台南市長黃偉哲表現較好，6.7%覺得都很好，2.1%覺得都不好，11.8%不知道。

對此，沈政男在臉書分析指出，民調顯示柯文哲是這一波防疫最大贏家！民眾黨從上個月的8.5%升到了15.6%，為什麼民眾黨最近被青睞？當然是因為台北市防疫做得好嘛！

雙北市長分居第一、第二，沈表示，這證明了雙北防疫成績在六都裡最受肯定。從民調數字可知，在那邊吹毛求疵、黨同伐異，影響不了大局；民眾真正在意的是每日新增案例能不能持續下降、病毒能不能漸漸被圍堵。誰能帶給人民安全安心的感受，誰就會得到支持。

以侯友宜來說，很多人輕蔑侯提出的普篩，注意了，甚至在5月13日，疫情其實已經爆發，但案例還沒完全曝光之時，指揮中心仍是否定普篩的必要，但，現在要求普篩最力的是誰？

沈政男表示，在這一波疫情裡，誰最先設立快篩站？最先執行廣篩？是不是柯文哲？從快篩站陽性率結果，柯文哲很快掌握了台北市疫情的演變趨勢，比塞車的中央通報系統更快更準。柯一開始對疫情趨勢的判斷不怎麼正確，有些大驚小怪，但調整很快，一下子就抓到要領了。

沈政男指出，有沒有看到柯文哲一下子就想到，要把北農市場人員幾千人打疫苗？這是不是又是領先的做法？至於侯友宜，就是穩紮穩打、刻苦耐勞，而且虛心聽從外界建議，精益求精，在大家看著新北新增數字居高不下的時候，以警匪追逐的韌性毅力，逐漸圍堵病毒。

反觀蔡英文，施政滿意度在最新民調裡降到了43%，低於不滿意度45%，而蘇內閣更面臨了四成滿意度保衛戰。沈分析，為什麼要一直打柯踢侯？就因為支持的政治人物漸漸失寵了嘛！擔心2022與2024嘛！擔心，也沒有用。一個政治人物與政黨的執政能力如何，日久見真相，人民的眼睛是雪亮的。