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不用再「寄生國會」 民眾黨部搬新家

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨新黨部辦公室。圖／民眾黨提供
民眾黨新黨部辦公室。圖／民眾黨提供

民眾黨過去有多名黨務主管、黨工於立法院黨團辦公室辦公，被貼上「寄生國會」標籤。民眾黨今宣布新黨部辦公室落腳於杭州南路，已於6月中完成搬遷工作，秘書長謝立功表示，目前仍在全國三級警戒階段，黨部同仁仍分批居家辦公，期待未來疫情結束，黨部成員集中辦公，會產生不同的綜效。

謝立功表示，過去許多黨部人力支援國會黨團，但隨著人員越來越多，原來空間已容納不下所有夥伴，因此決定搬遷至現址，經費花費也差不多，未來台北市長兼黨主席柯文哲會在新黨部召開中央會議、黨政聯繫會議。

至於柯文哲是否去過新黨部位置，民眾黨發言人蔡峻維說，柯市長目前專注在防疫工作上，公務相當繁忙，仍未前往新黨部。

另對於2022選情，謝立功則表示，民眾黨持續努力中，但現在談明年選舉可能言之過早，眼前最重要的是防疫工作。

民眾黨新黨部辦公室。圖／民眾黨提供
民眾黨新黨部辦公室。圖／民眾黨提供
民眾黨新黨部辦公室。圖／民眾黨提供
民眾黨新黨部辦公室。圖／民眾黨提供

新黨 民眾黨 謝立功

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