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北農疫情的隱匿與謊言 藍籲柯文哲別步上陳時中後塵

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／北市府提供
圖／北市府提供

北農爆發群聚感染，迄今已多達54人確診。疫情指揮中心證實，北農首名確診個案是於5月12日一名居住在萬華的員工，其後陸續發現的確診者還包括市場的拍賣員、外圈的攤商以及派遣工等。國民黨文傳會副主委黃子哲說，北農疫情的隱匿與謊言，無論是北農高層或柯文哲都難辭其咎。

黃子哲今天在臉書表示，這一個多月，北農平均每天有1至2人染疫，但疫情相關資訊宛如被「蓋牌」好長一段時間，甚至還有人公開說謊，或說法前後不一，無論是北農或台北市政府，都是共犯。

黃子哲指出，北農傳出有確診者的消息已有一段時間，連市議員都爆料質疑。但北農一直到6月10日才由北農主秘路全利表示，萬華區第一果菜批發市場5月20日有一人確診，另中山區的營業部5月28日也有一名員工確診。但之後無論是指揮中心以及市府都確認，早在5月12日北農就已經出現首位確診者。

黃子哲說，5月18日有市議員質疑，台北市第一果菜批發市場承銷人傳有疑似確診案例，當時路全利卻回應，沒收到官方通知的相關確診訊息。但6月18日北農總經理翁震炘說，第一果菜市場5月11至17日有同仁不適，緊急安排快篩後8人確診。換言之，路全利當時應已知北農有人確診，卻公開說謊沒有相關訊息。

黃子哲表示，柯文哲說北農染疫者是跨縣市，北市府強調6月19日有「召開會議與新北及基隆跨縣市合作，以掌握完整疫調結果與足跡」。但基隆市長林右昌、新北市政府都跳出來打臉說，19日根本沒有與台北市府開會。

黃子哲說，疫情燒了一個多月後，柯文哲才決定設快篩站，對照他過去引以為豪的SOP，顯得很2266。驕傲是疫情的破口，他要奉勸柯文哲謙卑面對病毒，妥善處理近來爆發的北農、士林長照機構、北藝中心工地、街友等疫情，千萬別步上陳時中的後塵。

北農 疫情

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