香港蘋果日報恐停刊 藍：言論自由才能讓香港長治久安

香港蘋果日報因遭港府斷金流恐停刊。國民黨今勸告港府，即便再怎麼不認同蘋果日報言論，也要讓媒體發揮第四權功能暢所欲言，才能探查民意向背，並就被披露問題檢視、對症下藥，確保香港長治久安。

國民黨文傳會也強調，國民黨對於言論自由的態度與立場始終一致，不僅反對民進黨政府破壞新聞自由，以極為「雙標」的手法取消中天新聞台的電視執照，刻意削弱監督政府的力量，也同樣關心香港媒體的言論自由。

國民黨立委林為洲表示，港府與陸方的相關作為已嚴重侵犯言論與新聞自由等基本人權，各界應給予嚴厲譴責，僅僅台港對於媒體自由的不同處理態度，就可看出兩岸要在沒有相同的意識形態下共融、整合，並不容易。

林為洲說，香港蘋果日報的停刊，也印證了中國大陸所謂的「一國兩制」破產，對兩岸後續發展也將造成影響；原本期待大陸能藉由接觸民主香港而有所改變，在言論與新聞自由上能有與台灣民主文化有接軌之處，如今看來已遙遙無期。

國民黨文傳會指出，蘋果日報於香港創刊、隨後擴展到台灣過程中，為兩地媒體輿論環境注入活水，增加港台社會多元性，成為監督當權者不可或缺的一股力量，不贊同任何人或組織未經正當程序，便迫使報紙停刊。

文傳會說，無論蘋果日報的辦報風格與言論走向是否符合一般大眾期許，其在法律範圍內的言論自由應受保障，希望香港言論與新聞環境能永保自由，因輿論環境要健康發展，靠的是真正的自由，讓不同立場的媒體在法律界限內相互競爭以提供民眾選擇，而不是靠政府直接介入或施壓。