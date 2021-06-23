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AI辨識失靈？又傳黑道入黨 民進黨：該入黨無效

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人謝佩芬。圖／取自民進黨直播
民進黨發言人謝佩芬。圖／取自民進黨直播

民進黨4月發引爆的「黑風暴」未了，今天媒體報導，一位在嘉義地區具黑道背景人士，2個月前透過網路申請入黨，且經中央黨部審核過關，6月中旬已獲核發黨證，完成入黨程序。民進黨發言人謝佩芬回應，組織部初步認定該案因切結不實，將提請複審小組審查，經確認屬實後，入黨無效，黨證同樣註銷無效。

今年4月時，民進黨嘉義市立委王美惠被爆料，因民進黨台北市黨部爆發黑道入黨風暴，因此緊急將約800份黨員申請文件從嘉義市黨部撤回，其中也包括這位具黑道背景人士。當時王美惠反駁，甚至演變為王與嘉義市黨部之間的黨內茶壺風暴。

由於民進黨秘書長林錫耀曾表示，會建立一套AI辨識系統未入黨資料把關，但如今具黑道背景該人士依舊成功入黨，令外界質疑AI是否失靈。據了解，該查詢系統正建置中尚未上線運作，希望月底前能先測試，待需改進部分修正後，就可以提供內部查核使用。

民進黨發言人謝佩芬表示，組織部對於該當事人入黨相關情節皆有掌握，由於當事人在入黨時提出的切結不實，依照民進黨現行規章，視同未完成入黨。

民進黨 黑道 嘉義

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