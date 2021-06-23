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高嘉瑜嘆男人都不能相信 柯文哲：跑不掉被凌遲更慘

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
立委高嘉瑜在政論節目透露，柯文哲曾跟她說不用擔心，不提她的名字，讓她感嘆「男人都不能相信」。本報資料照片
立委高嘉瑜在政論節目透露，柯文哲曾跟她說不用擔心，不提她的名字，讓她感嘆「男人都不能相信」。本報資料照片

北市柯文哲針對禾馨診所向衛生局要疫苗事件，在記者會上把報告中某民代是「高嘉瑜」直接說出來。立委高嘉瑜昨在政論節目透露，柯文哲曾跟她說不用擔心，不提她的名字，讓她感嘆「男人都不能相信」。台北市長柯文哲今表示，「我跟她說，她跑不掉。」後來被人擠牙膏、凌遲，反而更慘。

柯文哲表示，當時跟和高嘉瑜講過名字都寫在政風處報告，躲不掉，後來被人擠牙膏、凌遲，反而更慘，「我沒跟她說，我不講，我跟她說，她跑不掉。」柯說，只是陳述事實，保留一個空間，高嘉瑜有自己的理由，就可以自行解釋，事實就是已經寫在筆錄，若要講說「不知道」，恐怕是直接面對比較簡單。

至於，好心肝檢討報告，市府有AB二版本，但是給議員索資只得到B版的簡要版本？台北市副市長黃珊珊表示，由於政風處報告，還需經過廉政委員會審查，由於內容還要經過廉政審閱後，才能成為正式報告，才會先把簡要版提供議員。

柯文哲 高嘉瑜 北市

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