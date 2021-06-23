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民進黨：國民黨又用民調造成恐慌 讓民眾施打疫苗卻步

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人謝佩芬。圖／取自民進黨直播
民進黨發言人謝佩芬。圖／取自民進黨直播

民進黨發言人謝佩芬今天表示，國民黨今天舉行記者會公布有關疫苗民調數據，但作為一個負責任的政黨，在這個時刻應該是鼓勵民眾去打疫苗，只要可以打的疫苗就是有效，而不是一再以疫苗做政治操作；國民黨連兩周公布疫苗相關的民調，除了試圖用疫苗民調搭配疫苗乞丐的說法，就是想要造成民眾的不信任與恐慌，這完全無助於團結防疫，只有扯防疫後腿。

謝佩芬指出，對於疫苗相關民調數據，同時間也有不同單位公布。像是台灣民意基金會的民調顯示，有超過五成的只有國產疫苗也願意施打，而對於「國產疫有沒有信心」的民調，台灣民意基金會的結果是有信心多於沒信心，但國民黨的數據卻是相反。對於不同民調的落差，會因為民調的機構效應、問題的問法不同，會導致不一樣的結果。國民黨只問對國產疫苗信心，卻不問施打國產疫苗的意願，這顯示國民黨又在操作民調。

謝佩芬說，國民黨除了操作民調，對國外疫苗立場前後矛盾，現在又不斷抹黑攻擊國產疫苗，無視於國際疫苗供貨短缺的問題，抹黑、造謠政府阻擋疫苗、台灣沒有疫苗的言論，唱衰疫苗，造成民眾卻步。現在更變本加厲攻擊民主自由的友好同盟支援，嘲笑援贈疫苗是疫苗乞丐，中國的官方電視台還配合一搭一唱。可見國民黨只顧政黨私利的政治操作，就如同美國官員所說，台灣的政治疫情比肺炎疫情還嚴重。

謝佩芬表示，疫苗是科學問題，也是重要的戰略物質，但防疫不該本末倒置，國民黨應該尊重科學，不該用疫苗民調搭配疫苗乞丐來製造恐慌，更不應該用疫苗乞丐來回應國際上民主、自由的盟友國家支援疫苗，要呼籲國民黨，停止攻擊國產疫苗，停止唱衰國際互助，這才是全民期待。

疫苗 民調 國民黨

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