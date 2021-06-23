快訊

自購疫苗僅5、60萬劑 柯文哲納悶：發生什麼事？

統獨和解或自爆？西班牙特赦「加泰獨立建國犯」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立陶宛應我要求捐疫苗？外交部：主動表達捐贈意願

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外媒昨天報導，立陶宛捐贈我國疫苗是應我國要求；外交部今天表示，為了協助加速國人施打疫苗，政府從未放棄任何管道爭取更多疫苗來台，立陶宛政界有不少了解台灣的朋友，在了解我國面臨的困難後，主動向我方表達捐贈意願。

外交部表示，針對台灣面臨所採購的疫苗出貨延遲的狀況，為協助加速國人施打疫苗，政府從未放棄任何管道爭取更多疫苗迅速來台，包括透過外交管道讓友好國家瞭解我國疫情現況，或與友好國家洽談疫苗採購及支援，或促請疫苗分配平台COVAX加速對我供貨，及其他雙方商議可行且符合彼此法律規定的作法。

外交部表示，除了之前日、美相繼提供援助我國疫苗外，立陶宛昨天也宣布以捐贈方式慷慨提供我國2萬劑疫苗，不論數量多寡，都是民主自由夥伴展現相互照顧、彼此關心，顯露人性光輝及良善力量的明證。

外交部表示，立陶宛政界中有不少曾經造訪台灣、瞭解台灣的真誠朋友，在瞭解我國提升疫情警戒、且面臨疫苗取得的困難後，主動向我方表達幫助捐贈疫苗的意願，我方也於第一時間回應立國善心義舉，同時依據外交慣例及立國法律規定，向立方表達接受捐贈的意願。

外交部表示，對於立陶宛在短時間內快速達成捐贈台灣2萬劑AZ疫苗的決定，再次表達誠摯的感謝。這次，立陶宛也同時宣布將捐贈其他歐洲鄰國合計12萬6千劑疫苗，凸顯的重大意義在於自由民主夥伴們本即應當互助合作，患難與共。

外交部表示，如同台灣目前所面臨的處境一樣，國際上仍然有許多國家面臨疫苗短缺，或是即使下單採購仍有供貨不足的情況。然而為了儘快取得更多疫苗供國人施打，以保障國人健康安全，外交單位會持續努力，也希望所有國人共同珍惜台灣的朋友，以及支持政府強化雙邊關係的各種努力。

AZ疫苗 外交部 立陶宛

延伸閱讀

立陶宛熱潮興起！他好奇必玩必吃有哪些 網友：台北吃得到

綠委提保留部分疫苗給年輕人 蔡英文：轉指揮中心參考

高嘉瑜涉疫苗關說調查進度如何？民進黨回應了

疫苗殘劑供30歲以上民眾打 陳時中：傾向開放

相關新聞

高嘉瑜嘆男人都不能相信 柯：跑不掉被凌遲更慘

台北市長柯文哲針對禾馨診所向衛生局要疫苗事件，在記者會上把報告中某民代是「高嘉瑜」直接說出來。立委高嘉瑜昨在政論節目透露...

自購疫苗僅5、60萬劑 柯文哲納悶：發生什麼事？

疫情持續嚴峻，中央今天宣布三級警戒延長至7月12日。台北市長柯文哲今天表示，疫情復發、經濟維持下的平衡點，是相當難的政治...

北市議員致電盼支援北農篩檢 侯友宜：已經在做了

北農群聚感染事件成為雙北聚焦話題，就連台北市議員鍾小平都特別致電給新北市長侯友宜，希望能在北農事件上多支援台北市，侯友宜...

中央進駐北農？ 柯文哲：北市我負責 政治不要干擾專業

北農群聚擴大，衛福部長陳時中今天凌晨四點視察北農，對於北市跨黨派議員也盼中央能進駐北農。台北市長柯文哲今天再度表示，既然...

民進黨：國民黨又用民調造成恐慌 讓民眾施打疫苗卻步

民進黨發言人謝佩芬今天表示，國民黨今天舉行記者會公布有關疫苗民調數據，但作為一個負責任的政黨，在這個時刻應該是鼓勵民眾去...

立陶宛應我要求捐疫苗？外交部：主動表達捐贈意願

外媒昨天報導，立陶宛捐贈我國疫苗是應我國要求；外交部今天表示，為了協助加速國人施打疫苗，政府從未放棄任何管道爭取更多疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。