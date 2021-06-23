立陶宛應我要求捐疫苗？外交部：主動表達捐贈意願

外媒昨天報導，立陶宛捐贈我國疫苗是應我國要求；外交部今天表示，為了協助加速國人施打疫苗，政府從未放棄任何管道爭取更多疫苗來台，立陶宛政界有不少了解台灣的朋友，在了解我國面臨的困難後，主動向我方表達捐贈意願。

外交部表示，針對台灣面臨所採購的疫苗出貨延遲的狀況，為協助加速國人施打疫苗，政府從未放棄任何管道爭取更多疫苗迅速來台，包括透過外交管道讓友好國家瞭解我國疫情現況，或與友好國家洽談疫苗採購及支援，或促請疫苗分配平台COVAX加速對我供貨，及其他雙方商議可行且符合彼此法律規定的作法。

外交部表示，除了之前日、美相繼提供援助我國疫苗外，立陶宛昨天也宣布以捐贈方式慷慨提供我國2萬劑疫苗，不論數量多寡，都是民主自由夥伴展現相互照顧、彼此關心，顯露人性光輝及良善力量的明證。

外交部表示，立陶宛政界中有不少曾經造訪台灣、瞭解台灣的真誠朋友，在瞭解我國提升疫情警戒、且面臨疫苗取得的困難後，主動向我方表達幫助捐贈疫苗的意願，我方也於第一時間回應立國善心義舉，同時依據外交慣例及立國法律規定，向立方表達接受捐贈的意願。

外交部表示，對於立陶宛在短時間內快速達成捐贈台灣2萬劑AZ疫苗的決定，再次表達誠摯的感謝。這次，立陶宛也同時宣布將捐贈其他歐洲鄰國合計12萬6千劑疫苗，凸顯的重大意義在於自由民主夥伴們本即應當互助合作，患難與共。

外交部表示，如同台灣目前所面臨的處境一樣，國際上仍然有許多國家面臨疫苗短缺，或是即使下單採購仍有供貨不足的情況。然而為了儘快取得更多疫苗供國人施打，以保障國人健康安全，外交單位會持續努力，也希望所有國人共同珍惜台灣的朋友，以及支持政府強化雙邊關係的各種努力。