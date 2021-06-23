高嘉瑜涉疫苗關說調查進度如何？民進黨回應了

台北市長柯文哲爆料民進黨立委高嘉瑜為禾馨診所要疫苗，民進黨立院黨團日前表示，不認同這樣行為，內部會再做完整的調查。民進黨今天中常會後記者會上，黨發言人謝佩芬表示，尊重立院黨團的職權，這一波北市疫苗施打的亂象，民進黨希望盡快上軌道，也相信主管機關台北市政府才是最主要的權責單位。

關於無黨籍立委林昶佐主張，中央應該主動介入處理北農群聚感染事件。謝佩芬回應，防疫優先不分黨派，不分地方中央一起合作，是蔡英文總統一直以來立場，昨天也看到台北市議會民進黨黨團和其他議員也都不分黨派共同連署、發表聲明，希望中央、地方合作；北農是全國最大果菜集散中心，中央知道北農的狀況後，也立即派人跟台北市討論後續防疫作為，也拜託各縣市全力以赴，中央也會全力協助。

關於慈濟也要捐500萬劑BNT疫苗民進黨的看法如何？謝佩芬表示，相關審查程序，以指揮中心和政院說明為主。民進黨對於民間提供相關採購疫苗的協助，已多次表達歡迎與感謝之意，感謝社會各界與政府共同努力，讓疫苗供給更為穩定。

謝佩芬說，民進黨對於疫苗的態度很清楚，疫苗攸關全體國人的健康安全，政府必須對疫苗安全負最大的責任，也呼籲朝野團結和民間一起努力，共同度過疫情艱困時刻。