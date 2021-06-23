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蔡英文：大家辛苦了 疫情還沒結束請國人一起繼續努力

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供
蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文總統表示，到今天為止全國三級警戒已經超過一個月，這段期間知道大家都很辛苦，忍受各種不便，感謝大家的體諒，但也發現，這幾天在街上、賣場，各種大眾運輸工具中，人潮明顯增加了，大家悶了一個月，可能真的有點想要喘口氣，但是要拜託大家，三級警戒仍然持續，國外的經驗揭示，疫情起起伏伏，只要稍一鬆懈，可能就要面對再一波嚴峻的疫情。

蔡英文呼籲，面對疫情，拜託大家還是要保持警覺、謹慎以對，大家都辛苦了，疫情還沒結束，大家一起繼續努力。

蔡總統在會中表示，針對疫情部分，北農是全國最大的果菜集散中心，中央知道北農的狀況，也立即派人跟台北市討論後續防疫作為，防疫不分顏色，各縣市有任何需要，中央絕對都是全力幫忙。

蔡總統說，今天凌晨，疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲與醫福會執行長王必勝都前往北農第一、第二市場，以及新北的三重果菜批發市場的現場，了解相關作為。北農人流複雜，影響範圍很大，這幾天各縣市也都忙著篩檢、匡列，希望把潛在的感染源找出來，「在防堵疫情上，我要拜託各縣市能夠全力以赴，中央也會全力協助」。

關於疫苗部分。蔡英文指出，美國、日本和立陶宛給台灣的協助，都讓台灣再一次看見，國際政治不只有複雜現實的一面，更有良善美好、為共同價值攜手互助的一面，相信這樣善的循環，也會成為大家防疫日子中的正面力量。

疫情 北農 蔡英文

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