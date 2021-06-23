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直播／篩3200人僅11陽 柯文哲：北農陽性率不高 僅0.34%

北農事件延燒 蔡英文：防疫不分顏色全力協助

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
蔡英文總統。報系資料照
蔡英文總統。報系資料照

民進黨今召開中常會，對於持續延燒的北農群聚感染事件，兼任黨主席的蔡英文總統表示要特別關心，中央已派人了解，衛福部長陳時中也前往視察，「防疫是不分顏色，地方有任何需要，一定要全力協助」。

由於疫情嚴峻，民進黨中常會今仍採視訊方式進行，與會人士轉述，蔡英文致詞時提到，美、日、立陶宛贈我國疫苗，看得出國際社會不只政治議題，也有良善力量發揮作用，另針對三級警戒已一個月，蔡英文說，最近各地很多地方的人變多，疫情起起伏伏，面對疫情要非常謹慎。

行政院政委黃政達在會中也提到，水情已從抗旱轉到防汛，目前除了台中水庫存量還不夠，桃、竹情況已經解決，其他地區也恢復正常供水，另在紓困部分，孩童家庭補助250萬人的量，已經發了220萬人，勞工紓困貸款部分，本來預估50萬個名額，但4天內有117萬人申請，已核貸39萬件，申請相當踴躍，行政院正在檢討，可能放寬申請人數，預計明天確定後對外說明。

據轉述，針對三級警戒再延長，民進黨立委劉世芳在會中提到，是否可授權地方政府，針對某些行業或場所開放，不過蔡英文並未對此做出裁示；至於公投相關議題，會中並無討論。

與會人士也轉述，過去每周中常會都會有專題報告，但因視訊會議暫停，這周起改由綠營7個執政縣市首長進行防疫工作分享，今由桃園市長鄭文燦打頭陣。

蔡英文 疫情 民進黨

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