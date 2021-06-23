三級警戒再延 公投延辦？中選會7月2日開會討論

中央流行疫情指揮中心今天宣布全國三級警戒將延長至7月12日，是否會影響8月28日公投，備受矚目。中選會今天表示，延後投票與否，待疫情指揮中心、地方政府意見陸續回復，並於下周彙整為重大選務議案後，預計將在7月初提交中選會委員會議審議此重大選務決定。

中選會副主委陳朝建指出，中選會已於6月18日就新冠疫情期間，各國如何辦理選務或其相關措施等事項，含是否依法改定投票日在內，已向中選會委員提出報告案，盼先行瞭解各國實際運作情形，並掌握國內各該法令具體規範。

陳朝建表示，由於疫情警戒措施的再次延長，勢必對近期選務的籌辦產生重大影響，因選務的籌辦，依法循例皆需一定的合理準備期間，且各階段選務工作的彼此之間又環環相扣，都必須通盤考量。

陳朝建說，中選會定會依疫情警戒狀況及可能發展，連同選務籌備的必要期程與各項重大因素（如選務人員講習或場地因素等），依疫情指揮中心的決定與指引，就選務部分依法進行滾動式的檢討，包含是否應決定依法改定投票日，而延後辦理投票。

陳朝建說，中選會已徵詢指揮中心及協辦選務的地方政府意見中，隨後將併同指揮中心的警戒措施及各項指引等，就是否延後投票，連同其他相關選務，如公投意見發表會或辯論會等在內，是否亦予以一併延後，依法進行審議。

陳朝建表示，目前尚待疫情指揮中心、地方政府意見的陸續回復，並於下周彙整為重大選務議案後，暫定在7月2日提交中選會委員會議審議，屆時若經委員會議決定後，會再向各界報告及充分說明。