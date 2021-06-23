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指揮中心將推入境普篩 江啟臣：國民黨才真正超前布署
為擴大防疫，中央流行疫情指揮中心宣布推動「入境普篩」新制。國民黨主席江啟臣今在國民黨中常會致詞表示，國民黨一年前就提出相關主張，是真正的超前布署，民進黨與側翼網軍長期抹黑、扭曲擴大篩檢政策，都應深自反省。
江啟臣表示，從去年到今年，國民黨執政縣市，包含新北市提出入境普篩、口罩實名制、呼籲管制升級；金門縣政府呼籲離島入境篩檢；台中市政府建議孕婦施打優先莫德納疫苗，彰化縣政府關閉夜市等政策，指揮中心都有不同意見。
但江啟臣說，民進黨先是對國民黨執政縣市的防疫提議膝反射群起攻之，卻又緊接著轉彎跟上，這樣的情形屢見不顯，凸顯民進黨政治重於防疫扭曲心態，指揮中心過度剛愎自用，缺乏溝通的事實，導致防疫政策從中央主導，卻變地方先行。
江啟臣認為，地方跟中央本應是夥伴關係，地方政府在第一線奮戰，要有權宜應變空間，指揮中心若無法將地方政府視為夥伴，用溝通與理解面對地方執行的不同意見，不但無助防疫工作落實，更可能讓防疫政策淪為閉門造車。
江啟臣呼籲蔡政府，守住疫情是全民共識，無法取得有效足夠疫苗的執政黨，反省都來不及了，卻還在用政治思維操作輿論，利用防疫攻擊地方縣市首長，操作仇恨聲量，令人唾棄、不齒。
江啟臣說，疫情的挑戰才正開始，傳播力更強的變種病毒株Delta，已經肆虐其他國家，造成新一波疫情，我國更應該要謹慎因應，提早佈局。
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