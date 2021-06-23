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防疫優先 新竹市藍營市長初選民調延到7月底

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
市議員林耕仁今天捐贈護耳神器給給前線醫事人員，減緩長時間戴口罩不適感。圖／取自林耕仁臉書
市議員林耕仁今天捐贈護耳神器給給前線醫事人員，減緩長時間戴口罩不適感。圖／取自林耕仁臉書

2022年新竹市長選戰，新竹市議會國民黨黨團經協調，原訂6月底先辦黨內初選全民調，但隨著本土疫情升溫，基於防疫優先，黨團已決定將民調延後1個月，預計延到7月底，有意競逐的3名市議員早在年初就相繼動作，近月則持續在防疫議題上維持聲量。

5、6月份本土疫情延燒，新竹市也累計30多例確診個案，雖然竹市疫情相對平穩由於鄰近縣市相繼爆發長照機構、科技廠移工群聚事件，整體疫情仍不容小覷，新竹市議會議長許修睿與市議會國民黨團日前也曾透過影片，向政府疾呼盡早開放開放來台。

基於防疫優先的原則，國民黨團原訂6月最後1周進行電話民調，也決定暫緩，藍營人士認為本土疫情嚴峻，若仍按計畫辦理初選是不智之舉，因此經研商決定延到7月底，原則仍為3天民調，將包含1個周末假日，不是周五至周日，就是周六至周一共3天。

有意願參選黨內初選為議員林耕仁、李國璋和陳啓源3人，雖然受到疫情影響無法參與社團活動拉票，但都各自在防疫議題上努力拉抬聲量，林耕仁今天捐贈護耳神器給前線醫事人員，減緩長時間戴口罩不適感；李國璋持續發送免費高濃度次氯酸水，提供市民清潔消毒；陳啓源日前則到疫苗接種站當志工，協助防疫工作也聽取民眾心聲。

市議員陳啓源日前則到疫苗接種站當志工，協助防疫工作。圖／取自陳啓源臉書
市議員陳啓源日前則到疫苗接種站當志工，協助防疫工作。圖／取自陳啓源臉書
市議員李國璋持續發送免費高濃度次氯酸水，提供市民清潔消毒。圖／取自李國璋臉書
市議員李國璋持續發送免費高濃度次氯酸水，提供市民清潔消毒。圖／取自李國璋臉書

疫情 新竹 民調

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