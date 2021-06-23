防疫優先 新竹市藍營市長初選民調延到7月底

2022年新竹市長選戰，新竹市議會國民黨黨團經協調，原訂6月底先辦黨內初選全民調，但隨著本土疫情升溫，基於防疫優先，黨團已決定將民調延後1個月，預計延到7月底，有意競逐的3名市議員早在年初就相繼動作，近月則持續在防疫議題上維持聲量。

5、6月份本土疫情延燒，新竹市也累計30多例確診個案，雖然竹市疫情相對平穩由於鄰近縣市相繼爆發長照機構、科技廠移工群聚事件，整體疫情仍不容小覷，新竹市議會議長許修睿與市議會國民黨團日前也曾透過影片，向政府疾呼盡早開放開放來台。

基於防疫優先的原則，國民黨團原訂6月最後1周進行電話民調，也決定暫緩，藍營人士認為本土疫情嚴峻，若仍按計畫辦理初選是不智之舉，因此經研商決定延到7月底，原則仍為3天民調，將包含1個周末假日，不是周五至周日，就是周六至周一共3天。