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關說疫苗火速查高嘉瑜 孫大千質疑：民進黨卻放過范雲

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自孫大千臉書。
圖／取自孫大千臉書。

高嘉瑜宣稱是因為選民服務，關心禾馨診所的疫苗數量，引發爭議，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，民進黨火速針對高嘉瑜展開調查，但為什麼民進黨立院黨團在面對高嘉瑜和面對范雲的態度，會差這麼多呢？

孫大千指出，高嘉瑜宣稱是因為選民服務，所以才會關心禾馨診所的疫苗數量，不論是否有牽涉到施壓關說，造成疑似特權施打的情況，的確很難讓社會大眾接受。民進黨火速針對高嘉瑜展開調查，究竟是為了追求真相？還是牽涉到黨內的派系鬥爭呢？或者是因為個人行為，所以不會對民進黨造成重大的衝擊呢？

孫大千說，相較於高嘉瑜，范雲卻是推動3+11政策的始作俑者，造成台灣防疫門戶洞開，引爆此波本土疫情，確診人數破萬，死亡人數更是逼近600人。雖然范雲推說是選民服務，然而相關的證據顯示，范雲責無旁貸。為什麼民進黨黨團對於一位造成台灣死傷慘重的不分區立委，會選擇睜一隻眼閉一隻眼，甚至掩護包庇，以人數優勢阻擋真相調查呢？

孫大千表示，高嘉瑜和范雲，哪一位對台灣社會造成的傷害比較大？結果清楚明白。調查高嘉瑜，卻放過范雲，一方面是因為民進黨立院黨團柿子挑軟的吃，另外一方面也是因為深怕3+11政策調整的真相一旦公開，民進黨將會成為萬劫不復的歷史罪人。

高嘉瑜 民進黨 范雲 孫大千 新冠肺炎 COVID-19

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