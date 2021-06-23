記取教訓、追悼染疫亡故國人 藍常委提案訂415紀念日

從瓊斯盃中韓大戰到高中籃球聯賽（HBL）冠軍賽，滿場球迷的歡呼聲，讓球員的腎上腺素在場上被激發，但將畫面轉到超級籃球聯賽（SBL）場邊，偌大的體育館裡剩下寥寥無幾的球迷，教練與球員在比賽中的對話聲，甚至不用麥克風也能清楚聽見，銳減的球迷加上國際賽成績欠佳等，讓國內對於籃壇改革的聲音越被放大。新職業籃球聯盟「P.League+」於2020年在多方期待下成立，聯盟執行長陳建州表示，聯盟的首要宗旨就是將球迷擺在第一位，希望給台灣的球迷與球員更好的籃球舞台。

2021-06-23 12:58