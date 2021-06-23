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記取教訓、追悼染疫亡故國人 藍常委提案訂415紀念日
本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心4月15日將機師隔離期由5天（5+9）縮為3天（3+11）被視為防疫破口。國民黨中常委江碩平今將於中常會提案，建請立院黨團要求政府設立紀念日，並立紀念碑，以追悼不幸因錯誤政策逝去同胞。
江碩平提案中表示，指揮中心於 4月15日起實施3+11政策，至此炸開破口，讓疫情迅速延燒重創雙北，全台紛陷疫情肆虐中，迄昨天全國染疫離世國人已達575位，令人痛心不捨。
江碩平提案主張，鑑於「3+11政策」的錯誤，造成疫情破口，除應追究指揮中心決策錯誤責任外，政府應設立紀念日追悼逝去的同胞，並立碑警惕錯誤的政策使得百姓無辜喪命，深自反省檢討，以免憾事重蹈。
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