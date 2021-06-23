快訊

【疫情這堂課】寶瓶文化社長朱亞君：疫情讓生命回到基本面，也看到社會醜惡

北農送貨司機自摔送醫確診 發燒吃退燒藥一個多月沒就醫

疫情出現變數？高雄今天沒盼到「嘉玲」

聯合報 / 記者徐如宜徐白櫻陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導
高雄市立民生醫院接獲衛生局疫苗施打任務，安排醫護人員前進住宿型長照機構，為住民及工作人員打疫苗。圖／高雄市立民生醫院提供
高雄市立民生醫院接獲衛生局疫苗施打任務，安排醫護人員前進住宿型長照機構，為住民及工作人員打疫苗。圖／高雄市立民生醫院提供

近期疫情似有趨緩，民眾萬分期待早日恢復正常生活，但疫情變數仍多，據了解，高雄今將宣布新增個案是家族群聚感染，有雙北活動史，這也就是昨天疫情記者會上，高雄市長陳其邁語重心長說「我非常非常非常擔心雙北疫調」，之後欲言又止，其實當時衛生局已在忙著處理這新一波危機事件。

衛生局長黃志中暫不願多談今天新增個案情況，僅表示「初步疫調等作業完成了」，下午3點記者會一起說明。有PTT網友提到，看到好市多大順店正安排環境清消，23日暫停營業，擔心高雄又有新案例足跡。

黃提到，「這隻病毒實在狡猾，和它交手要戰戰兢兢」，高雄很注重精準疫調、匡列接觸者，才能用最快速度圍堵病毒。

黃志中說，全國已有85家長照機構中鏢，不少住民染疫死亡，機構一旦爆發感染，後果難以想像。黃表示，截至22日統計資料，高雄市268家住宿型長照機構，6188名工作人員100%完成快篩，工作人員完成接種有5956人，達96.2%，住民已接種9599人，接種率84.7%。

高雄市立民生醫院接獲衛生局疫苗施打任務，安排醫護人員前進住宿型長照機構，為住民及工作人員打疫苗。圖／高雄市立民生醫院提供
高雄市立民生醫院接獲衛生局疫苗施打任務，安排醫護人員前進住宿型長照機構，為住民及工作人員打疫苗。圖／高雄市立民生醫院提供
高雄市立民生醫院接獲衛生局疫苗施打任務，安排醫護人員前進住宿型長照機構，為住民及工作人員打疫苗。圖／高雄市立民生醫院提供
高雄市立民生醫院接獲衛生局疫苗施打任務，安排醫護人員前進住宿型長照機構，為住民及工作人員打疫苗。圖／高雄市立民生醫院提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

眼鏡行員工打疫苗惹議 高市府：驗光師屬一類醫護

保接種公平性！高雄75歲以上老人從最高年齡層開始接種

高市醫師公會與業界捐贈7座「正壓檢疫亭」 提高採檢量

黃昭順遭爆違規打疫苗 陳其邁命令：任何人不得插隊

相關新聞

疫情出現變數？高雄今天沒盼到「嘉玲」

近期疫情似有趨緩，民眾萬分期待早日恢復正常生活，但疫情變數仍多，據了解，高雄今將宣布新增個案是家族群聚感染，有雙北活動史...

6月23日疫情懶人卡／環南市場已有22攤商確診 新北3篩檢陽性者有北農接觸史

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

影／「載菜去北農會怕啊」 彰化果菜市場今起快篩

北農果菜市場確診人數不斷增加，彰化是農業大縣，不少盤商、貨運會載彰化蔬果到北農交易，彰化縣今天在溪湖果菜市場啟動第一場市...

國軍桃園總醫院要二採、三採 鄭文燦：環境採檢有病毒

國軍桃園總醫院（俗稱國軍804醫院）爆發群聚感染，鄭文燦今天上午召開桃園市防疫會議，指醫院要做到清零目標，還有些許工作要...

【疫情這堂課】寶瓶文化社長朱亞君：疫情讓生命回到基本面，也看到社會醜惡

「疫情讓生命回到基本面，戳破很多生活中虛榮的東西，只回到下一餐要吃什麼、該怎麼活下去，擔心自己與家人。」寶瓶文化社長朱亞君在出版業「過度努力」了30年，從疫情中學到了：努力可能並沒有用。疫情期間，民眾宅在家會因此多看書嗎？朱亞君給了一個關於「死亡恐懼」的觀察。

影／板橋果菜市場全面施打疫苗 亞東醫院團隊進駐

新北2處果菜市場人員23日上午開打疫苗，亞東醫院團隊進駐板橋果菜市場就地施打，符合資格的人登記後，就可排隊隨到隨打，打完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。