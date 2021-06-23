疫情出現變數？高雄今天沒盼到「嘉玲」
近期疫情似有趨緩，民眾萬分期待早日恢復正常生活，但疫情變數仍多，據了解，高雄今將宣布新增個案是家族群聚感染，有雙北活動史，這也就是昨天疫情記者會上，高雄市長陳其邁語重心長說「我非常非常非常擔心雙北疫調」，之後欲言又止，其實當時衛生局已在忙著處理這新一波危機事件。
衛生局長黃志中暫不願多談今天新增個案情況，僅表示「初步疫調等作業完成了」，下午3點記者會一起說明。有PTT網友提到，看到好市多大順店正安排環境清消，23日暫停營業，擔心高雄又有新案例足跡。
黃提到，「這隻病毒實在狡猾，和它交手要戰戰兢兢」，高雄很注重精準疫調、匡列接觸者，才能用最快速度圍堵病毒。
黃志中說，全國已有85家長照機構中鏢，不少住民染疫死亡，機構一旦爆發感染，後果難以想像。黃表示，截至22日統計資料，高雄市268家住宿型長照機構，6188名工作人員100%完成快篩，工作人員完成接種有5956人，達96.2%，住民已接種9599人，接種率84.7%。
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