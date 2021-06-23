央視稱台灣乞丐島 江啟臣：關心台灣就幫買BNT疫苗

國民黨革實院院長羅智強批蔡政府疫苗政策，讓台灣淪疫苗乞丐，卻遭對岸央視引用稱台灣為乞丐島。國民黨主席江啟臣上午反擊，如果對岸真心關心台灣疫情，還不如跟上海復星溝通代理權的問題，讓台灣可以盡快取得德國BNT疫苗。

對德國BNT疫苗原廠與大中華總代理的上海復星都宣稱，鴻海創辦人郭台銘等人要買BNT疫苗，還是要跟上海復星接洽。江啟臣呼籲，既然蔡英文總統都說願意用盡各種方式取得疫苗，對這些熱心的民間團體或企業，政府就應積極協助。

江啟臣表示，企業界熱心、積極要捐贈疫苗，政府也應展現開放、積極跟協助的態度，讓這些疫苗採購都能夠趕快順利完成，讓國人能有不同的國際認證疫苗可做選擇，趕快度過疫情；台灣採購疫苗政策已經落後，不能再原地踏步或更落後。

江啟臣說，台灣現在因政府沒有超前布署造成在疫苗上的嚴重不足是現實，國際上聽到台灣需要疫苗聲音伸出援手謝祝，當然要感謝，但這不能掩蓋蔡政府錯誤政策造成疫苗與疫情破口事實，政府不應轉移焦點，要認真面對錯誤解決問題。

江啟臣指出，隨變種病毒發展，全世界即便現在達一定疫苗施打覆蓋率國家都相當緊張，已積極採購與布署二代疫苗，民進黨政府不慚愧？不面對錯誤檢討？應在最短時間內讓我們的疫苗充足，覆蓋率達一定程度。