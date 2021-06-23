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紅帽國民黨自己戴的 綠要江啟臣表態：不要中國疫苗

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院民進黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨團臉書直播
立法院民進黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨團臉書直播

國內新冠肺炎疫苗不足，立法院國民黨團昨表示，希望政府拿出本事買到國際認證疫苗，從未要求政府買中國大陸疫苗，民進黨別亂扣紅帽子。民進黨團今也舉行記者會回嗆，「帽子是他們自己戴上去的」，若要證明不是跟中國一搭一唱，國民黨主席江啟臣應該出來公開說「不要中國疫苗」。

民進黨團副幹事長黃世杰指出，國民黨相關指標人士公開發言、報導、臉書中，可以看到很多要求政府開放、接受中國疫苗的說法，甚至有人還一邊要求引進有疑慮的中國疫苗，另一邊搶打AZ疫苗，「國民黨要好好反省」。

黃世杰表示，台灣是跟民主自由價值同盟，政府在國際疫苗短缺情況下，還能爭取到這麼多現貨，國民黨卻反其道而行，跟中國站在一起宣傳，「你們(國民黨)的疫苗政策除了向中國乞討，要求政府向中國洽談、低頭外，有沒有別的策略？」

民進黨團書記長羅致政也列舉國民黨人士的發言紀錄，包括馬英九、趙少康、楊志良、洪秀柱、丁守中等人都要求開放中國疫苗，丁守中甚至打了AZ後，又帶頭說願意帶頭施打中國疫苗，「國民黨早就戴了紅帽子不願意拿下來，又甩鍋給別人」。

羅致政也批評，中國最近跟國民黨人士說法一搭一唱、互相做球，例如國民黨說政府是疫苗乞丐，中國CCTV也稱台灣淪為乞丐島，用來大內宣跟大外宣，「江啟臣應該出來公開講，我們不要中國疫苗，就這麼簡單，而不是搭配中國一搭一唱」。

民進黨團書記長羅致政列舉國民黨人士的發言紀錄。圖／民進黨團提供
民進黨團書記長羅致政列舉國民黨人士的發言紀錄。圖／民進黨團提供

AZ疫苗 國民黨 民進黨

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