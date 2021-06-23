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陳菊：盼禁止酷刑公約施行法早日上路 落實保障人權

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長、國家人權委員會主委陳菊。圖／取自監察院直播
監察院長、國家人權委員會主委陳菊。圖／取自監察院直播

監察院今天舉行線上「2021酷刑防制國際運作暨漁工人權專業論壇」。監察院長、國家人權委員會主委陳菊致詞時表示，雖然台灣已不在有威權時期的殘忍刑求及酷刑情況，但酷刑還包括殘忍、不人道、有辱人格的待遇、處罰等各種行為，也包括對人身自由受限的機構、住民、外籍移工等不當對待，期許「禁止酷刑公約施行法」草案能夠儘早在立法院通過，讓人權會可以依法發揮酷刑防治專責機制的預防性功能。

陳菊說，為了有效發揮系統性人權侵害的預防性監督，及法令政策總體檢討跟建議的前瞻功能，人權會將建立更完善的防治酷刑各項制度，也將彙整監院外籍移工權利調查案件，從整個國際公約來進行個各面向系統性問題的檢討跟建議，同時提出國家外籍移工人權專案報告等工作，列入2021年策略計畫目標中。

陳菊指出，研討會邀請到紐西蘭人權委員會及監察使公署代表，分享紐西蘭多機關國家酷刑防治機制，NPM的運作經驗；下午則聚焦在移工人權的專題探討，也邀請調查移工人權案件的監察委員、人權諮詢顧問，包括民間NGO團體，還有政府機關代表，針對移工相關權宜船、仲介、勞動條件，包括健康醫療及社會保障，進行綜合會談。

疫情仍籠罩台灣，陳菊感謝在第一線守護全民健康防疫的作戰防疫人員，還有齊心團結配合抗疫的國人，共同因應這波嚴峻考驗。

人權 移工 陳菊

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