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微解封還是3級警戒延至7月12日？指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
雙北、全國先後進入三級警戒，解封與否或警戒延續，中央流行疫情指揮中心今將對外說明。聯合報系資料照／記者謝承恩攝影
雙北、全國先後進入三級警戒，解封與否或警戒延續，中央流行疫情指揮中心今將對外說明。聯合報系資料照／記者謝承恩攝影

國內進入社區感染後，5月15日雙北升為三級疫情警戒、5月19日全國跟進，期間二度延長三級警戒至6月28日，居家上班、在家上課日子將近40天，而近期國內疫情稍趨緩，確診個案連3天來到二位數，眼見三級警戒期限將至。行政院昨研擬維持三級警戒至7月12日，但警戒強度減緩，以不增加人流與接觸的方式「微解封」，詳細內容，指揮中心將於今天下午2時召開記者會，由指揮官陳時中主持，屆時將提供直播。

雙北、全國先後進入三級警戒，解封與否或警戒延續，中央流行疫情指揮中心今將對外說明。指揮官陳時中昨已表達「微解封」態度，放寬警戒內容，需考量三大重點，放寬對社會的價值、國人是否能維持戴口罩與社交距離、放寬後人流及交通量是否會影響疫情。

不過近期北農群聚、北藝中心群聚、環南市場群聚等事件，都可能讓北部疫情再次升溫，同時也可能影響「微解封」的討論。詳細內容將由陳時中於今天下午對外說明。

微解封可能方式：

-即使雙北仍為「高風險區」，但不會分區降級

-交通部指出，旅遊風景區考量跨區移動，恐維持不開放

-專家建議，開放小型娛樂場所，強制採取梅花座

-專家建議，開放餐廳內用，但仍限制人數及實名制

-專家建議，依照打過疫苗與否，逐步恢復產業

宣布升級疫情警戒時程：

-5月11日：全國進入二級疫情警戒

-5月15日：雙北升級至三級疫情警戒（至5月28日）

-5月19日：全國升級至三級疫情警戒（至5月28日）

-5月25日：全國三級警戒延長（至6月14日）

-6月7日：全國三級警戒延長（至6月28日）

新冠肺炎 COVID-19

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