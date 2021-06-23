紅到蘇揆也來蹭熱度！「國民女婿」羅一鈞網路好感度連贏陳時中1個月

image source：疾管署



文/朱涵瑜

是誰火紅到能讓行政院長蘇貞昌，直接拿他當作「臉書每日哏圖」呢？近期內恐怕只有國民女婿「羅一鈞」有這般能耐。面對疫情各種問題，無論是理論、數據、還是個案，羅一鈞都會盡可能回覆，溫文儒雅的好形象、高專業度，讓他在每日疫情記者會表現亮眼，就連蘇貞昌也來蹭熱度，臉書貼文直接用羅一鈞為主題，底下按讚數不斷，留言踴躍，這位火紅「羅副」，近期網路討論度、好感度紛紛往上衝，其中好感度狂贏陳時中整整一個月。

image source：蘇貞昌臉書

捨棄「雅鈞」指名找「一鈞」! 小S捐呼吸具盼與他聊天

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/24~2021/06/22）統計調查，近一個月陳時中的網路討論聲量依舊居高不下，一整個月下來超過2百多萬筆，其中最高峰落在5月29日，共120,053筆，當日陳時中遭爆出「3+11放寬政策」就是由他一手拍板定案，掀起高度熱議。反觀羅一鈞，每日網路聲量雖然只有數百筆到數千筆，不過，網友都是針對他在記者會上的回答內容進行討論，幾乎無太大爭議性，其中近一個月聲量最高峰落在6月20日，共有5,035筆，而21日延續前一天被封為國民女婿議題熱度，加上藝人小S表示願意捐20台動力濾淨式呼吸防護具（PAPR），附加條件是希望能和羅一鈞講電話，更讓羅一鈞討論熱度持續升溫，「捨棄老公雅鈞，指名找國民女婿一鈞」讓網友出現各種歪樓討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/05/24~2021/06/22)

國民女婿收服民心！ 好感度連贏頂頭上司陳時中1個月



網路聲量低，但網友對於羅一鈞的好感度卻相當高，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/24~2021/06/22）分析，羅一鈞近一個月的網路好感度，整整一個，每一天都領先他的頂頭上司陳時中，其中6月2日的好感度大幅飆升，主要原因是羅一鈞在疫情記者會上，針對台北市長照中心染疫、重症者處理、專責病房開設與使用等等問題，一一明確提出說明解釋，正面回答外界關切的議題，讓他的好感度大幅提升；反觀陳時中，他的好感度最高點則是在6月20日美國捐贈疫苗來台日，好感度才稍稍微幅上揚。





image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析時間:2021/05/24~2021/06/22)

丈母娘最愛！ 羅一鈞專業形象擄獲婆媽心

另外，網友們在近一個月內講羅一鈞，除了在記者會上回應疫情相關問題之外，目前熱度最高的議題就是「國民女婿」系列內容，包括丈母娘最愛、國民女婿等等；另外，日前羅一鈞也透過臉書發文表示「亞東醫院台姐團隊」開出58床專責ICU，承擔全國11%重症收治，不僅以「新冠第一戰神」稱呼，並寫下「請收下我的膝蓋」，感謝亞東醫院專責ICU的醫護們，這幾句話也是網友討論焦點。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/探索概念(分析時間:2021/05/24~2021/06/22)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月24日至2021年06月22日。











