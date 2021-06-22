蔡政府開放入境普篩防疫 趙少康：時間會還國民黨公道

本土新冠肺炎疫情5月中起大爆發，政府超前部署成果遭質疑，中央流行疫情指揮中心擬開放入境普篩管控疫情。中廣董事長趙少康晚間表示，國民黨去年主張入境普篩時被扣「逆時中」大帽子，民進黨政府是「先否決、後照抄」慣犯。

趙少康質疑，如果不要這麼多政治算計與心思抹黑、抹紅在野黨，是不是就能減少這麼多悲劇的發生？但時間不會回頭，可惜沒如果，只剩下結果，「時間，會還給國民黨公道」。

趙少康說，這一年來被民進黨政府「先否決、後照抄 」政策不勝枚舉，諸如凍漲夏季電價、興建類方艙醫院、免費打疫苗、入境普篩，甚至一年多前的戴口罩都是國民黨率先提出，但在民進黨不專業政治考量下誤了決策先機。

趙少康舉例，去年起國民黨就大聲疾呼，應入境普篩守好國門，卻遭民進黨從官員到側翼極盡嘲諷，在網路流傳「普篩仔」等難聽稱號，直到現在疫情一發不可收拾，蔡政府終於「校正回歸」，決定開放民眾自行快篩以及入境普篩。

趙少康批評，蔡英文總統身為國家元首與執政黨主席，不應「是在野就封殺，苗頭不對再落後部署校正回歸」，民進黨的一意孤行與自我感覺良好，不只刻意弱化在野黨功能，更因一己之私，拉著全民一起陪葬、受苦。