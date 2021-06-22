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立陶宛擬贈我疫苗 朱立倫：熱愛自由的人們應互相關照

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委林奕華晚間也分享2017年任局長時，與新北市選手前往立陶宛第二大城市考納斯（Kaunas）參加國際少年運動會。圖／林奕華辦公室提供
國民黨立委林奕華晚間也分享2017年任局長時，與新北市選手前往立陶宛第二大城市考納斯（Kaunas）參加國際少年運動會。圖／林奕華辦公室提供

本土新冠肺炎疫情嚴峻，國內疫苗卻嚴重短缺，今再傳出立陶宛宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。國民黨前主席朱立倫晚間表示，「熱愛自由的人們應該互相關照」，雖然遠在萬里之外的國度，但這份情誼當永遠銘記。

朱立倫說，立陶宛一個位於波羅的海旁的美麗國家，人民純樸善良，20年前任立法委員時曾去訪問，留下深刻印象；任新北市長時新北市少年運動隊也到立陶宛參加國際少年運動會，大家都很愛立陶宛。

朱立倫表示，今天看到立陶宛捐贈2萬支疫苗給台灣，內心充滿溫暖與感謝，期待能早日再訪立陶宛。

朱立倫擔任新北市長時代曾任新北市教育局長的國民黨立委林奕華晚間也分享2017年任局長時，與新北市選手前往立陶宛第二大城市考納斯（Kaunas）參加國際少年運動會（ICG）照片表示，感謝立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣。

立陶宛 AZ疫苗 朱立倫 林奕華

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