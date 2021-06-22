特定行業打疫苗原限雙北 幕後立委市長溝通才成北北基桃
今天中午行政院記者會，提出雙北外送員、收銀員、計程車司機、市場攤商、7月1日起打疫苗，立委蔡適應則在臉書道出政策過程，他說，身在北北基生活圈中，基隆不可以被排除在外，所以他和市長林右昌與中央溝通後，中央流行疫情指揮中心發布，北北基桃都納入7月1日打疫苗。
蔡適應今天下午發出新聞稿指出，行政院今天決議針對台北市、新北市之特定行業從業人員納入新冠肺炎優先施打對象，基隆作為首都圈不可或缺的一部份，大量民眾每日往來雙北地區，目前卻被排除在外，需要慎重檢視北北基生活圈的密切性。
隨後到了下午，就在剛剛由 中央流行疫情指揮中心發布，北北基桃都納入7月1日打疫苗，蔡適應說，感謝中央聽取地方建言，北北基桃缺一不可，基隆不可以被排除在外，所以他和市長林右昌與中央溝通後，中央流行疫情指揮中心發布，北北基桃都納入7月1日打疫苗。
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