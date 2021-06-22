快訊

航運股出現大股東獲利了結 台航大賣1.32萬張陽明

立陶宛將贈送我國2萬劑疫苗 外交部表示由衷感謝

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

立陶宛將捐贈兩萬劑疫苗給我國，外交部今天表示，立陶宛政府22日在總理希莫特（Ingrida Simonyte）主持的內閣會議上決定將捐贈兩萬劑AZ疫苗給台灣，立陶宛是歐盟第一個率先挺身捐贈台灣疫苗的國家，對於立陶宛政府以具體行動展現對台灣的誠摯友誼與關心，外交部表達由衷感謝。

外交部表示，關於立陶宛政府宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，相關後續作業，我方將會與立國政府單位保持密切聯繫，一有確認結果，將適時對外說明。

外交部表示，去年4月當歐洲疫情嚴峻時，台灣捐贈立陶宛10萬片醫療級口罩，協助第一線醫護人員對抗疫情，如今台灣面臨疫情考驗，立陶宛地理上離台灣雖遙遠，卻及時宣布捐贈我方疫苗。

外交部表示，面對全球疫情嚴峻與國際疫苗供貨短缺，外交團隊始終鍥而不捨，不斷努力透過各種管道積極爭取獲得更多疫苗。政府將持續努力，強化與全球理念相近夥伴在公衛等領域加強交流合作；包括立陶宛在內，都是台灣作為民主自由國家及負責任的國際社會成員所樂願持續深化關係的對象與重點工作。

外交部長吳釗燮也在外交部推特上推文表示，對於立陶宛援贈疫苗給予我國，他要向立陶宛政府及人民表達誠摯的謝忱，立陶宛已贏得所有台灣人民的心，是台灣的真朋友，一起團結力量大。

立陶宛 AZ疫苗 外交部

延伸閱讀

立陶宛將贈AZ疫苗 學者：等於在提醒中國大陸

患難見真情 江啟臣至立陶宛外長推特留言感謝捐台疫苗

立陶宛捐台2萬劑疫苗 指揮中心：代表全台人民說謝謝

立陶宛宣布贈台灣2萬劑AZ疫苗 蔡英文感謝真朋友

相關新聞

荷蘭將台灣列「低風險國家」入境免陰性報告、無須隔離

歐盟18日公告將台灣納入安全旅遊名單中，其中成員國荷蘭政府也在官方網站公布新冠肺炎低風險國家（Safe countrie...

高嘉瑜得寸進尺追加要莫德納？北市證實：至少5次來訊

立委高嘉瑜涉關說讓禾馨特權施打疫苗的爭議延燒，禾馨執行長林思宏昨天公布與北市衛生局同仁的Line對話紀錄；北市府發言人陳...

邱毅至對岸打疫苗 江啟臣：政府無法保護人民能怎辦？

前立委邱毅公開表示要到中國大陸接種疫苗引發爭議，國民黨主席江啟臣上午表示，中華民國是民主自由國家，人民有自己的選擇自由；...

立陶宛將贈AZ疫苗 學者：等於在提醒中國大陸

立陶宛今天宣布，將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣。學者鄭家慶表示，可以感受到立陶宛的善意，開啟未來雙方合作基礎；學者丁樹範說，...

立陶宛宣布贈台灣2萬劑AZ疫苗 蔡英文感謝真朋友

立陶宛政府宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，總統府發言人張惇涵今天晚間表示，蔡英文總統誠摯感謝立陶宛總理希莫特（Ingrid...

立陶宛贈台灣2萬劑AZ疫苗 政院：由衷感謝

立陶宛政府今天表示，將向台灣捐贈20000劑AZ疫苗。行政院發言人羅秉成表示，對於立陶宛政府贈送疫苗的義行，政府由衷表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。