立陶宛將贈送我國2萬劑疫苗 外交部表示由衷感謝

立陶宛將捐贈兩萬劑疫苗給我國，外交部今天表示，立陶宛政府22日在總理希莫特（Ingrida Simonyte）主持的內閣會議上決定將捐贈兩萬劑AZ疫苗給台灣，立陶宛是歐盟第一個率先挺身捐贈台灣疫苗的國家，對於立陶宛政府以具體行動展現對台灣的誠摯友誼與關心，外交部表達由衷感謝。

外交部表示，關於立陶宛政府宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，相關後續作業，我方將會與立國政府單位保持密切聯繫，一有確認結果，將適時對外說明。

外交部表示，去年4月當歐洲疫情嚴峻時，台灣捐贈立陶宛10萬片醫療級口罩，協助第一線醫護人員對抗疫情，如今台灣面臨疫情考驗，立陶宛地理上離台灣雖遙遠，卻及時宣布捐贈我方疫苗。

外交部表示，面對全球疫情嚴峻與國際疫苗供貨短缺，外交團隊始終鍥而不捨，不斷努力透過各種管道積極爭取獲得更多疫苗。政府將持續努力，強化與全球理念相近夥伴在公衛等領域加強交流合作；包括立陶宛在內，都是台灣作為民主自由國家及負責任的國際社會成員所樂願持續深化關係的對象與重點工作。

外交部長吳釗燮也在外交部推特上推文表示，對於立陶宛援贈疫苗給予我國，他要向立陶宛政府及人民表達誠摯的謝忱，立陶宛已贏得所有台灣人民的心，是台灣的真朋友，一起團結力量大。