北農爆群聚 跨黨派議員連署呼籲中央進駐協調應變

北農群聚持續延燒，台北市議會民進黨黨團、社民黨、無黨籍議員聯呼籲柯文哲，北農疫情爆發，應建請中央疫情指揮中心進駐協調應變。

台北市長柯文哲表示，他自己是醫學專業人士，行不行自己很清楚，柯說，「既然批發市場在台北市境內，我就會處理，有需要中央幫忙，我也會跟他(中央)講。」

北市議會民進黨團、社民黨、無黨籍議員聯合聲明表示，北農是北部蔬果的集散地，每日進出人次近萬，成員複雜，更具有跨越多個縣市的特性。希望中央地方能在各方面支援北農，尤其是台北市政府與中央疫情指揮中心攜手共同防疫。

議員指出，面對北農疫情可能的威脅，北市府不只在跨縣市疫調整合慢半拍，到目前為止也並未說明如何對上千位承銷人可能產生的擴散風險進行管控。市府提出快篩團隊進駐，並成立前進指揮所，員工優先施打疫苗。然而疫苗施打，也要在兩周後才能產生保護力。

議員聯合聲明也提到，北農疫情在一周內翻倍，但北市府提出的「北農2.0專案」卻似乎仍在狀況外。打疫苗後還是有空窗期，是否能對疫情做出有效應對，令人懷疑。而北農人流的跨縣市特性，也並非是北市能夠獨力處理。

北農是台灣北部的冰箱，也是許多台灣民眾賴以生存的樞紐，北農的疫情控制，不只關乎疫情，也關乎許多民眾的生活。期盼中央地方合力，以同島一命的精神，確保北農疫情獲得控制。別讓台灣已見趨緩的疫情，再度延燒。