患難見真情 江啟臣至立陶宛外長推特留言感謝捐台疫苗

本土新冠肺炎疫情嚴峻，國內疫苗卻嚴重短缺，今再傳出立陶宛宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。國民黨主席江啟臣晚間親自到立陶宛外長推特留言「Thank you. A friend in need is a friend indeed.」表達感謝。

立院國民黨晚間也以新聞稿表示，「Thanks Lithuania approved donation of 20 thousand doses of AZ vaccines to Taiwan！」

國民黨團指出，立陶宛是台灣患難相濟的真朋友，這次捐贈的不只是疫苗，而是讓台灣國民得以減少染疫的恐懼，正所謂風雨見真情，患難見真心；立陶宛捐AZ疫苗給台灣，正好說明友誼是一棵可庇蔭的樹，由衷感謝善行義舉。