患難見真情 江啟臣至立陶宛外長推特留言感謝捐台疫苗

本土新冠肺炎疫情嚴峻,國內疫苗卻嚴重短缺,今再傳出立陶宛宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。國民黨主席江啟臣晚間親自到立陶宛外長推特留言「Thank you. A friend in need is a friend indeed.」表達感謝。

立院國民黨晚間也以新聞稿表示,「Thanks Lithuania approved donation of 20 thousand doses of AZ vaccines to Taiwan!」

國民黨團指出,立陶宛是台灣患難相濟的真朋友,這次捐贈的不只是疫苗,而是讓台灣國民得以減少染疫的恐懼,正所謂風雨見真情,患難見真心;立陶宛捐AZ疫苗給台灣,正好說明友誼是一棵可庇蔭的樹,由衷感謝善行義舉。