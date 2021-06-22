立陶宛宣布贈台灣2萬劑AZ疫苗 蔡英文感謝真朋友

立陶宛政府宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，總統府發言人張惇涵今天晚間表示，蔡英文總統誠摯感謝立陶宛總理希莫特（Ingrida Simonyte）及立陶宛政府，尤其立陶宛在維持疫情穩定之際，能夠對台灣及時伸出援手，蔡總統代表我國政府與人民表達深深感謝，「相信台灣人民也深受感動，這分來自波羅的海的友誼彌足珍貴。」

張惇涵表示，這再次印證全世界熱愛民主自由的夥伴，彼此會互相照顧、會互相幫助。去年全球疫情蔓延之初，台灣即援助10萬片醫療級口罩，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情；此時此刻，當台灣面臨新一波疫情挑戰之際，立陶宛這分支持真朋友、熱愛民主自由的力量，不是很小的方式，而是特別溫暖強大。這也再次證明，台灣貢獻國際的良善力量，會成為「善的循環」。

張惇涵表示，立陶宛與台灣雖然位置距離遙遠，卻積極支持台灣參與WHO（世界衛生組織）等國際組織。政府相關部門會在共享自由民主價值的基礎上，持續強化雙方在經貿等各領域的合作關係。台灣也會與立陶宛等理念相近的國家，共同為全球團結防疫及捍衛民主自由人權普世價值，持續貢獻良善力量。