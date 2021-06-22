快訊

台北車站8名街友確診 北市急匡列接觸者安排隔離

中火燃氣跳過中市府拿特照 預計2026年拆2燃煤1煙囪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立陶宛宣布贈台灣2萬劑AZ疫苗 蔡英文感謝真朋友

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。聯合報系資料照片
蔡英文總統。聯合報系資料照片

立陶宛政府宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，總統府發言人張惇涵今天晚間表示，蔡英文總統誠摯感謝立陶宛總理希莫特（Ingrida Simonyte）及立陶宛政府，尤其立陶宛在維持疫情穩定之際，能夠對台灣及時伸出援手，蔡總統代表我國政府與人民表達深深感謝，「相信台灣人民也深受感動，這分來自波羅的海的友誼彌足珍貴。」

張惇涵表示，這再次印證全世界熱愛民主自由的夥伴，彼此會互相照顧、會互相幫助。去年全球疫情蔓延之初，台灣即援助10萬片醫療級口罩，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情；此時此刻，當台灣面臨新一波疫情挑戰之際，立陶宛這分支持真朋友、熱愛民主自由的力量，不是很小的方式，而是特別溫暖強大。這也再次證明，台灣貢獻國際的良善力量，會成為「善的循環」。

張惇涵表示，立陶宛與台灣雖然位置距離遙遠，卻積極支持台灣參與WHO（世界衛生組織）等國際組織。政府相關部門會在共享自由民主價值的基礎上，持續強化雙方在經貿等各領域的合作關係。台灣也會與立陶宛等理念相近的國家，共同為全球團結防疫及捍衛民主自由人權普世價值，持續貢獻良善力量。

立陶宛 疫情 張惇涵

延伸閱讀

感動！台灣曾送10萬片口罩 立陶宛今回贈2萬劑疫苗

藍委批蔡政府防疫決策 一步步走向專制極權

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

綠營反擊疫苗乞丐說 江啟臣：最沒理由說嘴就是蔡英文

相關新聞

荷蘭將台灣列「低風險國家」入境免陰性報告、無須隔離

歐盟18日公告將台灣納入安全旅遊名單中，其中成員國荷蘭政府也在官方網站公布新冠肺炎低風險國家（Safe countrie...

高嘉瑜得寸進尺追加要莫德納？北市證實：至少5次來訊

立委高嘉瑜涉關說讓禾馨特權施打疫苗的爭議延燒，禾馨執行長林思宏昨天公布與北市衛生局同仁的Line對話紀錄；北市府發言人陳...

邱毅至對岸打疫苗 江啟臣：政府無法保護人民能怎辦？

前立委邱毅公開表示要到中國大陸接種疫苗引發爭議，國民黨主席江啟臣上午表示，中華民國是民主自由國家，人民有自己的選擇自由；...

影／喬疫苗風暴 柯文哲爆：曾跟高嘉瑜說人家擠牙膏搞你更慘

特權疫苗爭議延燒，台北市長柯文哲19日爆出高嘉瑜打電話給北市衛生局長黃世傑喬疫苗，黃世傑昨在議會怒斥高嘉瑜得寸進尺，高嘉...

立陶宛宣布贈台灣2萬劑AZ疫苗 蔡英文感謝真朋友

立陶宛政府宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，總統府發言人張惇涵今天晚間表示，蔡英文總統誠摯感謝立陶宛總理希莫特（Ingrid...

美國贈台250萬劑疫苗 綠委：應先提供新北20萬劑

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗已運抵台灣，選區位於疫情熱區新北市中和的民進黨立委江永昌在臉書表示，此批疫苗在1周內即可完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。