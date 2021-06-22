美國贈台250萬劑疫苗 綠委：應先提供新北20萬劑

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗已運抵台灣，選區位於疫情熱區新北市中和的民進黨立委江永昌在臉書表示，此批疫苗在1周內即可完成檢驗封緘，但如何分配、施打是政府要面對的問題，為盡速減低新北市疫情，新北市應分配更多疫苗，並優先提供新北20萬劑。

江永昌指出，新北確診數全國第一，佔全體確診人數約44%，死亡案例也是全國最高，占全國近50%，雖然新北累計獲配26萬5300劑疫苗，數量全國第二，但若獲配疫苗全都打完，新北市的覆蓋率僅6.6%，落後台北市11%甚多。

江永昌也向指揮中心喊話，雖之前已多分配10%疫苗給新北市，但新北市疫情是重中之重，協助新北市防疫就等於救台灣，「請指揮中心讓新北市首劑疫苗覆蓋率從現在的6.6%，至少追平台北市，即至少先額外提供20萬劑疫苗給新北市」，扣除這20萬劑之外的230萬劑莫德納疫苗，再依指揮中心公布的公式加權分配給各縣市。

江永昌說，考量到新北市疫情，指揮中心應再次調整加權比重，讓新北市在剩餘的230萬劑疫苗中，也能分配到依疫情嚴重程度為計算的額度，「希望其餘防疫優秀的縣市，能夠體諒新北市的困境，也能與新北市協調、配合，以加速控制新北市的疫情，協助新北市完成防疫的基本面。」