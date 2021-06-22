林右昌稱甩鍋很不爽 柯文哲：情緒性發言沒必要

台北農產運銷公司爆發北農員工、承銷商、派遣工45人確診。基隆市長林右昌昨天表示，北農群聚感染事件，柯市長「甩鍋」新北和基隆，真的「很不爽」。台北市長柯文哲今天說，像這種情緒性發言，沒有必要。

柯文哲說，北農的特殊點在於北農上班的工作人員，戶籍在台北市不到一半，在台北市的又不全部在萬華，所以疫調需要跟其他縣市拿，才能綜合疫調，故事就是這麼簡單，需要其他縣市的疫調才能進一步比對，才能綜合判斷，所以過去以戶籍為基礎的疫調，要重新檢討。

柯文哲也坦言，北市府一開始對於北農疫情，市府查沒有這麼多感染，但後來一查，才知道很多戶籍在外縣市。

另外，對於柯文哲昨天赴議會備詢稱「北農總經理是中央派的」，是否是因為總經理是中央派的，所以管不動？不過柯文哲今天說，他對北農總經理翁震炘很滿意，柯說，翁是專業人士，他兩年多來，對翁的工作表現相當滿意，包括北市府推動農藥質譜儀、實名制，翁都做得相當好，儘管是中央派來的，只要不是政治任命，這就不是問題。