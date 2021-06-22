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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

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藍委批蔡政府防疫決策 一步步走向專制極權

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自賴士葆臉書
圖／取自賴士葆臉書

蔡英文總統昨接受媒體專訪，被問到為何說國產疫苗7月底要開打，她回應「7月只是一個目標，是希望7月底有第一波供給，沒有說一定要什麼時候打高端。」國民黨立委賴士葆今天表示，請蔡總統想想，整個防疫決策、疫苗採購價格等失職之處為什麼完全黑箱作業，不接受在野黨的監督，這是民主的機制嗎？

賴士葆指出，樂見蔡總統校正她5月份所說的，要在7月份供應第一波國產疫苗，她現在説過去談的只是個目標，沒有說一定要在什麼時候施打。既然蔡英文再度確認台灣是民主法治的國家，不是威權專制的國家，藉此要提醒蔡英文想想，整個防疫的過程台灣實際上一步步走向專制極權，背離民主法治的精神。

賴士葆說，既然蔡總統也強調疫苗是科學專業的問題、且要符合國際標準，那就不要用政治的力量去干預，並且負責任告訴國人，政府不會偏執的揠苗助長呵護國產疫苗，國產疫苗一定會做第三期試驗，取得讓人安心的保護力證明，才能去申請緊急授權，且取得國際認證後，才會對全民施打。

賴士葆表示，蔡英文總統說許多國家領袖都表達要有國產疫苗，因為具有戰略意義。沒錯，但是疫情肆虐的時候，政府最緊要的是採購國際認證的疫苗來保護國人的健康，不能讓國人等待國產疫苗的研發成功。

他也說，世界很多先進國家（如日本等）都是先採購疫苗來保護國人、同時研發自製疫苗，不像台灣急著向世界證明台灣有自己製作疫苗的能力，很多無辜的生命也因為這樣的決策錯誤而喪生。

疫苗 蔡英文 賴士葆

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