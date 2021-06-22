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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

林右昌直指甩鍋說謊 柯文哲：情緒發言沒必要

中央社 / 台北22日電

針對北農群聚感染，基隆市長林右昌昨天指台北市柯文哲「甩鍋」、說謊。柯文哲今天表示，情緒性發言沒必要，北農狀況特殊，要跟其他縣市調疫調資料才能綜合判斷。

台北農產運銷公司爆發群聚感染，林右昌昨天說，北市府聲稱19日「召開會議與新北及基隆跨縣市合作，以掌握完整疫調結果與足跡」，但19日根本沒開會，指柯文哲「甩鍋」、說謊，並指28日後全國能否降為第2級警戒，關鍵就在柯文哲。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台北市政府今天下午舉行防疫因應記者會；柯文哲面對媒體詢問對於林右昌說法的看法時表示，情緒性發言沒有必要。

柯文哲表示，北農特殊點在於在那裡上班的人戶籍設在台北市的不到一半，所以疫調資料要跟其他縣市拿，包括新北、桃園，故事就是這麼簡單，也不是說開會，是需要其他縣市提供疫調資料才能綜合判斷。

柯文哲說，現在突然發現過去的戶籍本位疫調制度需要檢討，外界指北農有很多人感染，但北市府的資料卻沒那麼多，問起來才知道很多人的戶籍都在外縣市。

柯文哲還表示，本來就不預期28日後可從第3級警戒降為第2級，因為越到後面要清零越困難，潛藏在社區的隱藏感染源不容易一個一個挖出來。

柯文哲說，解封這件事情是很難的題目，絕對不是台北市、雙北的問題，而是全台灣的問題，對中央也是個難題。

柯文哲 北市 北農

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