再批疫苗乞丐論 管碧玲：國際觀才能拯救藍自作賤人格

台北市議員羅智強指因為鴻海創辦人郭台銘購買疫苗給予政府壓力，台灣政府才像乞丐去求美國、日本給疫苗，引發爭議。民進黨立委管碧玲今天表示，「建立全球視野的國際觀，才能拯救國民黨自卑、自作賤的人格。」

管碧玲指出，美國「外交」雜誌最新一篇報導說明G7領袖聯合公報中納入台海和平安全的議題，代表「台灣海峽的危機將影響歐洲利益」的意識，越來越高漲。這篇名為「The EU’s Stake in the Taiwan Strait Issue（歐盟在台海問題上的利害關係）」的報導說明，讓七國同意這個議題被列入並不容易，內幕是德國、法國的先頭部隊不敢決定，是到最後一天早上才達成共識。

管碧玲說，今年的G7，目標是肺炎大流行的恢復及「重建要更好」，歐盟和美國對中國的威脅認知、安全利益和採取應對措施，並不總相同。然而，台海和平穩定確實符合歐盟的價值觀和利益。

管碧玲說，台灣議題躍上G7領袖聯合公報，全世界都在關注，這是歷史新頁，如果台灣不被視為一個民主自由而強盛互助的夥伴，歐洲不會這麼理直氣壯敢於得罪中國。台灣人民如果有普遍的世界觀，能夠用足夠的高度肯定自己，反對黨就不敢自作賤把台灣當作乞丐了。

管碧玲強調，國家最大的反對黨沒有國際觀，是多麼驚人的事？當G7和台灣分享共同的民主價值觀、並視為印太和平與繁榮的一環，國民黨人卻認為台灣是乞丐，強國在施捨。「我深深以為，只有建立全球視野的國際觀，才能拯救國民黨自卑自作賤的人格。」