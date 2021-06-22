快訊

法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再批疫苗乞丐論 管碧玲：國際觀才能拯救藍自作賤人格

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨立委管碧玲。圖／取自管碧玲臉書
民進黨立委管碧玲。圖／取自管碧玲臉書

台北市議員羅智強指因為鴻海創辦人郭台銘購買疫苗給予政府壓力，台灣政府才像乞丐去求美國、日本給疫苗，引發爭議。民進黨立委管碧玲今天表示，「建立全球視野的國際觀，才能拯救國民黨自卑、自作賤的人格。」

管碧玲指出，美國「外交」雜誌最新一篇報導說明G7領袖聯合公報中納入台海和平安全的議題，代表「台灣海峽的危機將影響歐洲利益」的意識，越來越高漲。這篇名為「The EU’s Stake in the Taiwan Strait Issue（歐盟在台海問題上的利害關係）」的報導說明，讓七國同意這個議題被列入並不容易，內幕是德國、法國的先頭部隊不敢決定，是到最後一天早上才達成共識。

管碧玲說，今年的G7，目標是肺炎大流行的恢復及「重建要更好」，歐盟和美國對中國的威脅認知、安全利益和採取應對措施，並不總相同。然而，台海和平穩定確實符合歐盟的價值觀和利益。

管碧玲說，台灣議題躍上G7領袖聯合公報，全世界都在關注，這是歷史新頁，如果台灣不被視為一個民主自由而強盛互助的夥伴，歐洲不會這麼理直氣壯敢於得罪中國。台灣人民如果有普遍的世界觀，能夠用足夠的高度肯定自己，反對黨就不敢自作賤把台灣當作乞丐了。

管碧玲強調，國家最大的反對黨沒有國際觀，是多麼驚人的事？當G7和台灣分享共同的民主價值觀、並視為印太和平與繁榮的一環，國民黨人卻認為台灣是乞丐，強國在施捨。「我深深以為，只有建立全球視野的國際觀，才能拯救國民黨自卑自作賤的人格。」

管碧玲 新冠疫苗

延伸閱讀

桃機替第一線人員施打疫苗 孕婦也前來接種莫德納

金管會爭取7.4萬名一線銀行行員 納入疫苗優先施打名單

立陶宛將贈兩萬劑疫苗 第一個歐盟國家捐疫苗給台灣

嘉縣新增2起疫苗不良致死案 相關細節仍待調查

相關新聞

荷蘭將台灣列「低風險國家」入境免陰性報告、無須隔離

歐盟18日公告將台灣納入安全旅遊名單中，其中成員國荷蘭政府也在官方網站公布新冠肺炎低風險國家（Safe countrie...

高嘉瑜得寸進尺追加要莫德納？北市證實：至少5次來訊

立委高嘉瑜涉關說讓禾馨特權施打疫苗的爭議延燒，禾馨執行長林思宏昨天公布與北市衛生局同仁的Line對話紀錄；北市府發言人陳...

邱毅至對岸打疫苗 江啟臣：政府無法保護人民能怎辦？

前立委邱毅公開表示要到中國大陸接種疫苗引發爭議，國民黨主席江啟臣上午表示，中華民國是民主自由國家，人民有自己的選擇自由；...

喬疫苗風暴 柯文哲爆：曾跟高嘉瑜說人家擠牙膏搞你更慘

特權疫苗爭議延燒，台北市長柯文哲19日爆出高嘉瑜打電話給北市衛生局長黃世傑喬疫苗，黃世傑昨在議會怒斥高嘉瑜得寸進尺，高嘉...

【重磅快評】孕婦打疫苗中央「順其邁」 專業評估在哪

高雄市長陳其邁昨天下午獨步全台宣布23日起全市孕婦都開放打莫德納，沒想到今早遭指揮中心打槍，指只有1到3類的孕婦可選打莫...

藍委批蔡政府防疫決策 一步步走向專制極權

蔡英文總統昨接受媒體專訪，被問到為何說國產疫苗7月底要開打，她回應「7月只是一個目標，是希望7月底有第一波供給，沒有說一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。