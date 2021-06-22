快訊

法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／柯文哲稱美給小弟安家費 綠營：跟國民黨一樣心態扭曲

聯合報 / 記者 陳筠青／即時報導
民進黨線上記者會。圖／取自直播
民進黨線上記者會。圖／取自直播

美國贈予的250萬劑莫德納疫苗日前送抵台灣，台北市長柯文哲昨天下午赴北市議會報告時，被市議員羅智強問到，台灣成為「疫苗乞丐」，應該感謝美國嗎？柯文哲表達感謝，但他也說：「我當你小弟，你好歹給一點安家費，是應該的。」民進黨立院黨團上午在記者會上針對此事回應說，這種「美國是大哥，台灣是小弟」的說法，跟國民黨的「乞丐論」一模一樣，大概只有柯文哲跟國民黨這樣扭曲的心態，才講得出來的這種話。

民進黨立委鄭運鵬認為，美國支援台灣疫苗，台灣是美國的小弟，這跟國民黨的乞丐論是一模一樣，這就是典型的

「乞丐趕廟公」的政治標籤。而且貶低自己、損害友誼，對台灣的防疫也沒有幫助。去年台灣援助日本、美國等友邦口罩、防護衣以及醫療設備，我們從來也沒有用施捨的態度去面對這樣的國際援助；日本跟美國也不會認為，他們是跟台灣乞求；國際上的友人也不會認為他們的政府很無能，才會需要台灣的幫助。所以這種「美國是大哥，台灣是小弟」，台灣跟國際合作、處理危機，「就是乞丐」的說法，大概只有柯文哲跟中國國民黨這樣扭曲的心態，才講得出來。

民進黨團幹事長劉世芳也表示，「疫苗乞丐」這4個字，其實已經引起台灣人民非常大的反彈，但是國民黨主席江啟臣不予譴責，反而是用比較隱晦的方式來背書，劉世芳認為，這是因為國民黨忌妒現在台美關係非常好。她也舉例二戰時期蔣宋美齡女士尋求美國援助，而美國也給台灣許多幫忙，那個時候的台灣，難道也是乞丐行為嗎？劉世芳呼籲國民黨，不應該用雙標來回應台灣跟美國現在越來越好的國際關係。

國民黨 莫德納疫苗 柯文哲

延伸閱讀

微解封？柯文哲：不預期三降二級 吃飯聚餐是感染重要原因

批柯文哲北農群聚甩鍋再喊話 林右昌：比照基隆2罩1套

柯文哲：曾致電高嘉瑜「紙包不住火」 不如說出事實

對「北農群聚」有意見 柯文哲：真是在北農感染？不一定

相關新聞

荷蘭將台灣列「低風險國家」入境免陰性報告、無須隔離

歐盟18日公告將台灣納入安全旅遊名單中，其中成員國荷蘭政府也在官方網站公布新冠肺炎低風險國家（Safe countrie...

高嘉瑜得寸進尺追加要莫德納？北市證實：至少5次來訊

立委高嘉瑜涉關說讓禾馨特權施打疫苗的爭議延燒，禾馨執行長林思宏昨天公布與北市衛生局同仁的Line對話紀錄；北市府發言人陳...

邱毅至對岸打疫苗 江啟臣：政府無法保護人民能怎辦？

前立委邱毅公開表示要到中國大陸接種疫苗引發爭議，國民黨主席江啟臣上午表示，中華民國是民主自由國家，人民有自己的選擇自由；...

喬疫苗風暴 柯文哲爆：曾跟高嘉瑜說人家擠牙膏搞你更慘

特權疫苗爭議延燒，台北市長柯文哲19日爆出高嘉瑜打電話給北市衛生局長黃世傑喬疫苗，黃世傑昨在議會怒斥高嘉瑜得寸進尺，高嘉...

【重磅快評】孕婦打疫苗中央「順其邁」 專業評估在哪

高雄市長陳其邁昨天下午獨步全台宣布23日起全市孕婦都開放打莫德納，沒想到今早遭指揮中心打槍，指只有1到3類的孕婦可選打莫...

藍委批蔡政府防疫決策 一步步走向專制極權

蔡英文總統昨接受媒體專訪，被問到為何說國產疫苗7月底要開打，她回應「7月只是一個目標，是希望7月底有第一波供給，沒有說一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。