影／柯文哲稱美給小弟安家費 綠營：跟國民黨一樣心態扭曲

美國贈予的250萬劑莫德納疫苗日前送抵台灣，台北市長柯文哲昨天下午赴北市議會報告時，被市議員羅智強問到，台灣成為「疫苗乞丐」，應該感謝美國嗎？柯文哲表達感謝，但他也說：「我當你小弟，你好歹給一點安家費，是應該的。」民進黨立院黨團上午在記者會上針對此事回應說，這種「美國是大哥，台灣是小弟」的說法，跟國民黨的「乞丐論」一模一樣，大概只有柯文哲跟國民黨這樣扭曲的心態，才講得出來的這種話。

民進黨立委鄭運鵬認為，美國支援台灣疫苗，台灣是美國的小弟，這跟國民黨的乞丐論是一模一樣，這就是典型的

「乞丐趕廟公」的政治標籤。而且貶低自己、損害友誼，對台灣的防疫也沒有幫助。去年台灣援助日本、美國等友邦口罩、防護衣以及醫療設備，我們從來也沒有用施捨的態度去面對這樣的國際援助；日本跟美國也不會認為，他們是跟台灣乞求；國際上的友人也不會認為他們的政府很無能，才會需要台灣的幫助。所以這種「美國是大哥，台灣是小弟」，台灣跟國際合作、處理危機，「就是乞丐」的說法，大概只有柯文哲跟中國國民黨這樣扭曲的心態，才講得出來。

民進黨團幹事長劉世芳也表示，「疫苗乞丐」這4個字，其實已經引起台灣人民非常大的反彈，但是國民黨主席江啟臣不予譴責，反而是用比較隱晦的方式來背書，劉世芳認為，這是因為國民黨忌妒現在台美關係非常好。她也舉例二戰時期蔣宋美齡女士尋求美國援助，而美國也給台灣許多幫忙，那個時候的台灣，難道也是乞丐行為嗎？劉世芳呼籲國民黨，不應該用雙標來回應台灣跟美國現在越來越好的國際關係。