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批柯文哲北農群聚甩鍋再喊話 林右昌：比照基隆2罩1套

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
批柯文哲北農群聚甩鍋後再喊話，林右昌：比照基隆2罩1套。圖／基隆市政府提供
批柯文哲北農群聚甩鍋後再喊話，林右昌：比照基隆2罩1套。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌昨天批評台北市長柯文哲，對於北農群聚感染案甩鍋，指有一半病例都是來自新北跟基隆的說法，讓他覺得很不爽。今天下午林右昌再喊話柯文哲，所有北農員工與消費者比照基隆採取「雙罩一套」，提升防疫規格。

林右昌昨晚在臉書並說6月28全國能不能解封、三級降二級，關鍵就在柯市長。

今天下午防疫記者會，林右昌再向柯文哲喊話，指北北基桃是1個首都生活圈，絕對也無法切割，他會擔心北農現在發生的事情，希望台北市政府能夠趕快控制疫情，一起合作來面對。

林右昌說，市場是最難管理的，即便完成清消，但每天人來人往一直在流動，只要有一個人染疫是無症狀的，在發病前就有傳染力了，造成防疫上困難。

林右昌認為，市場是最大的破口，基隆市一直用很大的力氣在市場防疫工作，包含有確診案例就斷然休市，進行清消，利用身分證尾數進行人潮分流，所有的攤商及消費者採取實聯制，以及採取「2罩1套」的最高防疫標準。

林右昌建議柯文哲，趕快對所有北農的員工與消費者一律要採「2罩1套」（面罩、口罩加拋棄式手套）的防護規格；另外，全部的員工通通做PCR採檢。

林右昌指出，基隆2位染疫市民都是北農的員工，都是因為在北農上班染疫，一位是帳務人員，一位是包裝人員。2位都是基隆自己疫調，才知道他們在北農工作而染疫，基隆把詳細疫調結果回報CDC。

基隆市成功市場傳出第4位豬肉攤確診時，林右昌就下令，傳統市場提高防疫要求，所有傳統市場，販售雞鴨魚豬牛肉攤商，一律比照崁仔頂漁市的防疫規格，要求所有人採取「雙罩一套」；他並要求，買菜民眾，一律不准徒手去碰觸生鮮肉品。雙罩一套，也就是面罩、口罩加拋棄式手套。

林右昌 基隆 北農

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