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北市疫苗施打屢傳爭議 邱顯智：威權領導者下達僵化KPI

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院時代力量黨團。報系資料照
立法院時代力量黨團。報系資料照

北市接連發生好心肝診所及禾馨診所違規施打疫苗事件，立法院時代力量黨團總召今在臉書表示，最令人不捨的是台北市衛生局的公務人員，「他們面臨的是把『疫苗施打速度』當作政治籌碼的領導者。他們面臨的是，威權領導者下達的僵化KPI。」

邱顯智也指出，若KPI全部由上而下，代表了這個組織由威權主導，難免呈現被動、僵化、官僚的特質，最後甚至趨向於形式主義。他表示，台北市衛生局的確做錯了，但應當負起全盤責任的領導者柯文哲，似乎還沉浸在政治攻防的快感，「請柯市長盡快對外釐清爭議、對內穩定軍心，別再沉迷一句來、一句去的政治口水戰。」

時代力量主席、時代力量黨團副總召陳椒華今也舉行記者會，針對中央級民代、台北市政府及禾馨診所三方說詞不一的特權疫苗事件，要求中央及地方政府應該明訂規畫及施行方式，避免再度發生違規及失信於民事件。

陳椒華表示，近期特權疫苗亂象引起社會各界不滿，中央流行疫情指揮中心應該清楚說明疫苗施打順序，地方政府也應該確實執行，而針對好心肝及禾馨發生特權疫苗施打事件，台北市政府開罰30萬至200萬元，但是卻不見指揮中心有任何行政處罰宣示，「難道指揮中心只會發放疫苗，卻不必訂定相關管理規範？」中央及地方政府都責無旁貸。

疫苗 時代力量 北市

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