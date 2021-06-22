國民黨主席選舉較勁？朱立倫也捐運將醫療級防護口罩

本土新冠肺炎疫情嚴峻，第一線防疫物資缺乏。國民黨前主席朱立倫今再捐20萬份醫療級手套、醫療級防護口罩，贈予防疫車隊、長照機構、關愛之家等單位，希望照顧更多基層勞工及弱勢團體，為第一線防疫工作人員加油打氣。

由於國民黨主席江啟臣今也捐贈1萬片醫療級口罩、1800個防疫面罩給台北市計程車公會司機，並規劃另準備9萬片醫療口罩將透過各縣市黨部轉贈各地計程車公會，與朱立倫都鎖定運將送愛心，為主席選舉較勁意味濃厚。

但朱營人士說，捐贈物資時並不知道黨中央今天的捐贈行程，一切都是巧合。

朱立倫上月曾捐贈50萬副醫療級手套給第一線醫護警消，近日聽聞銀光協會長期合作夥伴台灣計程車學院協會「微光車隊」加入防疫工作，70部車天天出任務，已安心接送超過2700位確診者，為守護運將健康，捐贈防疫物資鼓勵。

朱立倫表示，由逢甲大學教授侯勝宗成立的「微光車隊」，接送病患南北跑，防疫車隊風險高、載運壓力大，非常感動運將們不畏懼疫情，擔負起護送確診者的艱辛任務，是台灣最溫暖的力量，善行令人敬佩。

朱立倫說，微光車隊運將每次出勤都須穿戴全套防護衣，頂著不能開冷氣工作環境接送民眾，還要承受巨大的心理壓力，在第一線面臨染疫風險下，下班後也不敢回家，就在臨時改建的基地中休息留宿，沒有一句怨言勇敢為染疫國人服務。

朱立倫提到，他只是盡一些微薄力量，希望在第一線工作民眾能更安全、更安心；而在疫情未見緩解前，會持續協助防疫需要的物資。