民眾到國外打疫苗 高虹安：有錢判生沒錢判死？

疫情嚴峻，不少民眾選擇到中國、歐美施打疫苗，其中不乏知名的政治人物及藝人。立法院民眾黨團副總召高虹安今表示，這些民眾、藝人因社經地位較高，有能力到國外施打，並不違法，但也反映出另一個問題，在國內疫苗不夠情況下，「難道就是有錢判生、沒錢判死？」這不是好的現象，指揮中心應盡速取得疫苗，提升疫苗分配效能。

對於郁慕明、邱毅等政治人物到中國打疫苗，中國媒體也公布台灣藝人施打中國疫苗的名單，高虹安表示，這部分可說是統戰，另也是一種疫苗品牌宣傳戰，看到這些到中國打疫苗的名單，有些也不太令人驚訝，因為本來就較為親中。另她也呼籲，如何改善兩岸關係，陸委會是重要職掌單位，不是在疫苗、疫情上宣稱統戰，就可擺脫陸委會職責，

高虹安也提到，指揮中心應思考如何讓國人認同在台灣打疫苗是相對最佳選擇，而不是為了保命跑到境外施打，在國產疫苗短期內可能難拿到國際認證情況下，從事國際交流類型產業的民眾對國產疫苗需求也沒那麼高，應該要增加台灣疫苗多樣性，針對不同族群副作用及不同產業的需求，

對於民眾黨主席、台北市長柯文哲昨稱美國贈台疫苗是給小弟安家費，高虹安則為柯緩頰，民眾黨非常感謝美國捐贈疫苗，柯市長第一時間也在臉書表達感謝，「昨天講法只是比較口語化的表達，某種程度也表達美中較量上台灣的一個角色」，任何國家願意捐贈台灣疫苗，都是表達感謝之意，不用模糊焦點。