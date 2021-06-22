民眾到國外打疫苗 高虹安：有錢判生沒錢判死？
疫情嚴峻，不少民眾選擇到中國、歐美施打疫苗，其中不乏知名的政治人物及藝人。立法院民眾黨團副總召高虹安今表示，這些民眾、藝人因社經地位較高，有能力到國外施打，並不違法，但也反映出另一個問題，在國內疫苗不夠情況下，「難道就是有錢判生、沒錢判死？」這不是好的現象，指揮中心應盡速取得疫苗，提升疫苗分配效能。
對於郁慕明、邱毅等政治人物到中國打疫苗，中國媒體也公布台灣藝人施打中國疫苗的名單，高虹安表示，這部分可說是統戰，另也是一種疫苗品牌宣傳戰，看到這些到中國打疫苗的名單，有些也不太令人驚訝，因為本來就較為親中。另她也呼籲，如何改善兩岸關係，陸委會是重要職掌單位，不是在疫苗、疫情上宣稱統戰，就可擺脫陸委會職責，
高虹安也提到，指揮中心應思考如何讓國人認同在台灣打疫苗是相對最佳選擇，而不是為了保命跑到境外施打，在國產疫苗短期內可能難拿到國際認證情況下，從事國際交流類型產業的民眾對國產疫苗需求也沒那麼高，應該要增加台灣疫苗多樣性，針對不同族群副作用及不同產業的需求，
對於民眾黨主席、台北市長柯文哲昨稱美國贈台疫苗是給小弟安家費，高虹安則為柯緩頰，民眾黨非常感謝美國捐贈疫苗，柯市長第一時間也在臉書表達感謝，「昨天講法只是比較口語化的表達，某種程度也表達美中較量上台灣的一個角色」，任何國家願意捐贈台灣疫苗，都是表達感謝之意，不用模糊焦點。
另對於港、澳駐台辦事處接連關閉，台港、台澳關係未來會如何變化？民眾黨立委張其祿說，香港和澳門是台灣與中國大陸間交流的緩衝平台，陸委會之前也在香港「反送中事件」時成立了「專案辦公室」，但目前似乎沒有明顯作為，不能一直用「反統戰」包裝而沒有對於台海和平的積極作為，全球疫情下，要以攜手合作代替相互對抗；張其祿也呼籲中國大陸當局，應以懷柔取代強硬、幫助取代施壓、支持取代阻擾，和台灣人民一同對抗疫情，「如同美國、日本幫助台灣一般，屆時相信台灣人民都能感受到並且感謝。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言