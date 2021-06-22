「是關鍵要角」AIT處長：疫情凸顯台對全球經濟重要性

美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，從矽晶圓、到半導體、到最新消費性電子產品的安裝零組件，台灣是全球資通訊產品貿易的關鍵匯聚點，半導體產業也是全世界欽羨的對象，難怪台灣能持續吸引微軟、谷歌、美光及英特爾等美國大公司來台投資，疫情更加凸顯出台灣對全球經濟有多重要，「台灣已經一再展現，在邁向更加永續的全球經濟的路途上，台灣是可靠的夥伴，也是關鍵的要角」。

歐洲經貿辦事處、AIT、日本台灣交流協會與經濟部今天共同舉辦「2021科技產業全球供應鏈合作論壇」，經濟部長王美花、酈英傑、歐洲經貿辦事處處長高哲夫及日本台灣交流協會台北事務所副代表星野光明出席。

酈英傑致詞時表示，台灣在不論是提供值得信賴的醫療設備，或是作為汽車生產線的半導體供應商，台灣都是不可或缺的合作夥伴。透過這些努力，台灣公司也會在增進並落實全球供應鏈韌性及打造未來新供應鏈方面，持續扮演舉足輕重的角色，而美台確保供應鏈安全的共同努力早已如火如荼地展開，過去一年半以來，AIT與台灣的工作夥伴舉行了一系列活動讓此議題更受重視。

酈英傑說，AIT從去年起就開始在台灣推動各種供應鏈重組計畫，現在對美國來說是一個獨一無二的機會，讓大家在這基礎上繼續努力，在追求關鍵供應鏈的安全方面，美方迫不及待要與有著自由市場、法治及願意強力保護智慧財產權等相似價值的朋友及夥伴，一起繼續合作，他相信，有一天這些共享價值也會回過頭來，讓全印太區域的所有社群及經濟體更加豐饒，他也有信心，未來雙方將會在這項至關重要的重要議題上，進一步擴大合作。

星野光明表示，日本會跟各國家各區域的志同道合夥伴合作，以確保穩定的供給， 透過和志同道合夥伴的合作，可以更穩固供應鏈，共同面對挑戰，建立長期穩定度，打造光明的未來，把弱點降到最低。

高哲夫表示，供應鏈過去成立之初希望有最高效率，但現在因為疫情讓大家對於目標有疑慮，希望把供應鏈轉到新方向，也發現新挑戰，例如對抗氣候變遷，另外歐盟推出綠色新政，希望讓環保觀念遍布全球供應鏈，歐盟追求這個目標的同時，也強調志同道合夥伴的重要性。

高哲夫說，單邊主義讓世界在疫情期間出現不少弱點，高科技供應鏈需要彼此合作，歐盟的貿易政策支持開放且具有策略性的夥伴關係，歐盟在貿易及供應鏈方面的合作抱持開放態度，希望和各國在供應鏈合作，同時也需要增加歐盟的策略性產業。

高哲夫說，歐盟最近提出「歐洲隊」的概念，由歐盟捐物資給需要的夥伴，COVAX平台是一個例子，讓疫苗抵達需要的國家，而這只是一個開始，需要大家合作才能取得成功，歐盟希望能和全球夥伴一起打造更有韌性的供應鏈。