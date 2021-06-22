反萊豬四公投828續辦？ 江啟臣：中選會應盡快說明

本土新冠肺炎疫情急遽升溫，反萊豬4公投828能否如期投票現變數。國民黨主席江啟臣上午表示，公投是人民的權益，若三級緊戒狀況沒有辦法舉辦，恢復到二級警戒時要如何舉行，中選會應盡快對外界說明，否則各界現在都只能猜測。

江啟臣說，國民黨內對反萊豬等4大公投都有持續民調，至今大家在反萊豬、公投綁大選與藻礁等公投議題上，民意趨勢相當穩定，人民反對萊豬進口這件事情無庸置疑，沒有隨著任何環境變化有多大變動。

國民黨立委蔣萬安則表示，中選會訂828公投投票，但現在防疫警戒提升到三級，聚集人數有上限，接下來還沒有解封前，中選會應說明要延期或照常舉辦。

對於民進黨立委高嘉瑜遭指涉入疫苗關說，蔣萬安說，台北市政府與中央流行疫情指揮中心有相關規定，該怎麼處理就怎麼處理。