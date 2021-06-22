蔣家接受美援也是乞丐？　蔣萬安：目前疫苗不足是事實

國民黨革實院長羅智強批蔡政府採購新冠肺炎疫苗到貨數不及外國捐贈數，讓我國淪疫苗乞丐，遭綠營反批蔣家主政時期要美援，難道也算乞丐？國民黨立委蔣萬安上午回應，民眾現在不希望看到政治口水，期待簽約採購疫苗能及時抵台。

蔣萬安表示，目前疫苗不夠、不足是事實，預算編了340億元，採購近3000萬劑，但目前到貨只有110萬劑左右，到貨率僅3%；對美、日捐疫苗給台灣由衷感謝，但接下來仍期待美國能協助我國政府盡快取得已簽約採購疫苗。

蔣萬安說，抗疫階段不希望有政治考量，因為這是攸關國人生命、健康、安全。

蔣萬安上午出席活動時，也特別戴上印有美國、日本、中華民國國旗，用日文寫有感謝的口罩。蔣說，感謝美日捐疫苗及時雨，患難見真情，今天戴這款口罩就是表達由衷感謝之意。