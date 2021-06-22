壓迫買對岸疫苗？國民黨團：蔡政府買不到疫苗還想甩鍋

國內新冠肺炎疫苗嚴重不足，民進黨政府採購能力遭質疑。民進黨團繼昨天稱國民黨團壓迫民進黨政府買對岸生產疫苗反擊，今再問國民黨團要不要買大陸科興、國藥疫苗？國民黨團中午以新聞稿回應，「少廢話 快去買疫苗」。

國民黨團表示，國民黨團希望政府拿出本事買到具國際認證疫苗，執政能力不能輸給越南、新加坡、南韓、以色列，從未要求政府買大陸疫苗，民進黨亂扣紅帽子企圖模糊焦點，「誰執政，誰負責；給我疫苗，其餘免談」。

國民黨團說，人民就只要求安全、有免疫力的國際認證疫苗，讓大家可早點回去上班、做生意，學生9月可安心回校上課、餐飲可恢復內用，醫護可回家抱抱孩子，經濟可復甦不必等政府紓困，但要過正常、簡單、有尊嚴日子為什麼這麼難？

國民黨表示，民進黨團若能在8月底前買到3000萬劑國際認證疫苗，救全民脫離疫情困境，國民黨團替人民被罵3000萬次也甘願，但事實是輝瑞、嬌生疫苗台灣一劑都買不到，莫德納與AZ則買太少、到貨率極低，僅離譜的3.7%。

國民黨團指出，韓國代工莫德納、AZ、Novavax與俄羅斯Sputnik V等疫苗大廠疫苗，台灣代工廠談好幾家？第三劑疫苗、未來二代疫苗採購、研發開始没？

國民黨批評，中央流行疫情指揮中心的自滿和錯估形勢，導致人民現在來不及打疫苗，國民黨團要求亡羊補牢立刻補足國際疫苗，民進黨團還在那邊五四三，胡扯卸責不辦正事，搞認知作戰抺紅國民黨；買不到疫苗，還想甩鍋國民黨。

國民黨認為，如果中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中買不到疫苗，早點下台換人去買會比較快。