快訊

【6/22確診地圖】新增78例本土、6例死亡 陳時中：高風險落在雙北

直播／病故降至個位數！今增本土78例、死亡6例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壓迫買對岸疫苗？國民黨團：蔡政府買不到疫苗還想甩鍋

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／國民黨團提供
圖／國民黨團提供

國內新冠肺炎疫苗嚴重不足，民進黨政府採購能力遭質疑。民進黨團繼昨天稱國民黨團壓迫民進黨政府買對岸生產疫苗反擊，今再問國民黨團要不要買大陸科興、國藥疫苗？國民黨團中午以新聞稿回應，「少廢話　快去買疫苗」。

國民黨團表示，國民黨團希望政府拿出本事買到具國際認證疫苗，執政能力不能輸給越南、新加坡、南韓、以色列，從未要求政府買大陸疫苗，民進黨亂扣紅帽子企圖模糊焦點，「誰執政，誰負責；給我疫苗，其餘免談」。

國民黨團說，人民就只要求安全、有免疫力的國際認證疫苗，讓大家可早點回去上班、做生意，學生9月可安心回校上課、餐飲可恢復內用，醫護可回家抱抱孩子，經濟可復甦不必等政府紓困，但要過正常、簡單、有尊嚴日子為什麼這麼難？

國民黨表示，民進黨團若能在8月底前買到3000萬劑國際認證疫苗，救全民脫離疫情困境，國民黨團替人民被罵3000萬次也甘願，但事實是輝瑞、嬌生疫苗台灣一劑都買不到，莫德納與AZ則買太少、到貨率極低，僅離譜的3.7%。

國民黨團指出，韓國代工莫德納、AZ、Novavax與俄羅斯Sputnik V等疫苗大廠疫苗，台灣代工廠談好幾家？第三劑疫苗、未來二代疫苗採購、研發開始没？

國民黨批評，中央流行疫情指揮中心的自滿和錯估形勢，導致人民現在來不及打疫苗，國民黨團要求亡羊補牢立刻補足國際疫苗，民進黨團還在那邊五四三，胡扯卸責不辦正事，搞認知作戰抺紅國民黨；買不到疫苗，還想甩鍋國民黨。

國民黨認為，如果中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中買不到疫苗，早點下台換人去買會比較快。

嬌生疫苗 國民黨 民進黨

延伸閱讀

邱毅至對岸打疫苗 江啟臣：政府無法保護人民能怎辦？

綠營反擊疫苗乞丐說 江啟臣：最沒理由說嘴就是蔡英文

避免疫苗特權爭議 疫苗發放應透明公開

美贈疫苗柯文哲稱給小弟安家費 高嘉瑜：沒有人的感情

相關新聞

荷蘭將台灣列「低風險國家」入境免陰性報告、無須隔離

歐盟18日公告將台灣納入安全旅遊名單中，其中成員國荷蘭政府也在官方網站公布新冠肺炎低風險國家（Safe countrie...

高嘉瑜得寸進尺追加要莫德納？北市證實：至少5次來訊

立委高嘉瑜涉關說讓禾馨特權施打疫苗的爭議延燒，禾馨執行長林思宏昨天公布與北市衛生局同仁的Line對話紀錄；北市府發言人陳...

邱毅至對岸打疫苗 江啟臣：政府無法保護人民能怎辦？

前立委邱毅公開表示要到中國大陸接種疫苗引發爭議，國民黨主席江啟臣上午表示，中華民國是民主自由國家，人民有自己的選擇自由；...

駐港官員被迫撤離 馬英九籲兩岸不要執著意識形態

駐港辦人員因不簽署一中承諾書，導致派駐人員無法續留，前總統馬英九辦公室今天表示，期望兩岸主事者以人民為念，不要執著意識形...

反萊豬四公投828續辦？ 江啟臣：中選會應盡快說明

本土新冠肺炎疫情急遽升溫，反萊豬4公投828能否如期投票現變數。國民黨主席江啟臣上午表示，公投是人民的權益，若三級緊戒狀...

【BNT內幕／下】採購跳不過上海復星 郭台銘、台積電從合作走到競爭關係

鴻海創辦人郭台銘、台積電要各買500萬劑BNT疫苗捐贈政府，都各自進入談判的深水區。據了解，在5月底兩者都向衛福部遞件申請購買疫苗，雙方在6月初一度合作，由郭台銘方提供台積電法律意見，再找BNT總公司洽談，但洽談都不順利，繞了一圈，又都回到與復星醫藥的談判。如今兩方的購買疫苗團隊都已成形，即將進入三方會談階段。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。