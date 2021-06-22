邱毅至對岸打疫苗 江啟臣：政府無法保護人民能怎辦？

前立委邱毅公開表示要到中國大陸接種疫苗引發爭議，國民黨主席江啟臣上午表示，中華民國是民主自由國家，人民有自己的選擇自由；疫苗政策是中央政府決定，應思考如何讓人民感到安全、被保護，人民出走打疫苗，政府應檢討。

江啟臣質疑，為什麼機場這麼多人，難道只去大陸？沒去其他國家嗎？其中有多少人是出去打疫苗？蔡政府不要再意識形態，請看看可憐的老百姓，大家挫了等，當政府無法保護生命，你叫人民怎麼辦？

江啟臣批評，蔡政府講同島一命，但很多人擔心沒命；人民要的就是給我疫苗其餘免談，大家扯東扯西，什麼統派、獨派，頭殼壞掉，還在講大家團結合作，不要再講這些風涼話。

江啟臣說，蔡政府現在應趕快把疫苗拿出來，爭取時間布局二代疫苗，台美關係這麼好，趕快爭取代工，否則疫苗政策連美國都擔心撐不住，趕快來救援；把台灣的缺點與弱點都暴露出來，還能有什麼戰略？竟然還很高興。

對於國產疫苗研發，江啟臣表示，蔡英文總統稱「疫苗是科學不是政治」說的很好，那就請不要把國人當國產疫苗白老鼠，應等拿到國際認證再讓人民安心施打。