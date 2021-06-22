綠營反擊疫苗乞丐說　江啟臣：最沒理由說嘴就是蔡英文

國民黨革實院長羅智強批蔡政府採購新冠肺炎疫苗到貨數遠不及外國捐贈數，讓我國淪疫苗乞丐，引爆蔡英文總統與綠營反彈。國民黨主席江啟臣上午聲援表示，疫苗政策最該負責任就是蔡總統與蔡政府，對其他國家捐贈疫苗，由衷感謝。

江啟臣指出，因蔡政府疫苗政策錯誤，導致其他友邦、鄰邦看到台灣疫情破口與防疫脆弱，才趕快調疫苗支援，美、日捐贈疫苗不是因蔡政府努力，而是因聽到台灣人民呼喊「需要疫苗」，這是拿5百多條國人生命換來的，不是蔡政府政績。

江啟臣批評，台灣因本土疫情導致5百多條人命喪生，蔡政府至今哪位官員負責下台？現在美、日捐疫苗，蔡政府還敢大內宣、大外宣，還喜滋滋真當政績、戰略合作，連病毒都沒辦法對抗、疫情都守不住，還說要護台灣，「你是護假的喔」？

江啟臣說，蔡政府連疫苗都買不到，獲捐的疫苗比買到的還多，但到這時候還在講要抗中保台？「你要保台，要保在哪裡」？獲友邦捐贈疫苗，最沒理由說嘴的就是蔡總統、蔡政府，應趁時間趕快去買到疫苗，「你電電（台語，意指「閉嘴」）」。

江啟臣質疑，二代疫苗在哪裡？印度變種病毒這麼厲害，政府超前布署沒有？現在如果要解封，政策在哪？疫苗在哪？難道要人民一直處在開開關關過程中？去年其他國家的經驗已經給我們這麼好的教訓與借鏡，有沒有好好研究？

江啟臣舉例，現在中央流行疫情指揮中心宣稱要研擬入境普篩，但其實早在去年3月新北市長侯友宜就曾建議蔡總統發布緊急命令，推入境普篩守國門，如今1年3個月過去，面對印度變種病毒，現在指揮中心才要入境普篩，這什麼政府？

江啟臣說，為了防疫，人民該做的都做了，口罩戴了，該隔離、居家、封城、自律全部都做到了，但政府只會大內宣、抗中保台，還會幹什麼？